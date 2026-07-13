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Šilpi Čotrani svakog radnog jutra biciklom putuje od svoje kuće u španskom gradu La Linea de la Konsepsion do Gibraltara.

Iako je putovanje kratko, podrazumeva prelazak međunarodne granice. Gibraltar, britanska prekomorska teritorija sa oko 40.000 stanovnika, ima graničnu kontrolu koja tokom jutarnjih i popodnevnih gužvi stvara duge redove za oko 15.000 Španaca koji tamo rade.

Međutim, prekosutra će ta granica biti ukinuta, čime će posle 118 godina biti omogućeno slobodno kretanje između Španijei Gibraltara, piše BBC.

- Smešno je što granica uopšte postoji između nas. Mislim da ograda ne bi trebalo da razdvaja ljude s jedne strane od onih s druge - kaže Čotrani, koja radi u sektoru ljudskih resursa jedne gibraltarske brodarske i turističke kompanije.

- Ovo će biti veliki korak napred, i za špansku i za britansku stranu - kaže ona.

- Svi mi koji živimo u La Linei mislimo da je to sjajna ideja. To je trebalo da se dogodi mnogo ranije - dodaje.

Dok Gibraltar ima jedan od najvećih dohodaka po glavi stanovnika na svetu, La Linea de la Konsepsion i okolno područje spadaju među najsiromašnije delove Španije, sa stopom nezaposlenosti od gotovo 30 odsto.

Gibraltar Foto: Shutterstock

Ukidanje granice deo je sporazuma nakon Bregzita

Očekuje se da će ukidanje granice doneti značajne ekonomske koristi i olakšati kretanje ljudi u oba smera.

- Ovo je istorijski trenutak. Granična ograda postoji još od 1908. godine - kaže gradonačelnik La Linee Huan Franko, ističući koliko lokalna privreda zavisi od britanske teritorije.

- Morate da shvatite da prosečnoj kompaniji u ovom gradu trećina prihoda dolazi od klijenata iz Gibraltara.

Posle godina neizvesnosti, Franko veruje da će "ovo rešenje za Bregzit na kraju imati pozitivan uticaj" na grad. Ukidanje granice deo je sporazuma između Evropske unije i Velike Britanije postignutog nakon Bregzita.

Građani Gibraltara snažno su se protivili izlasku iz EU. Na referendumu 2016. godine čak 96 odsto njih glasalo je za ostanak u Uniji, delom zbog straha da bi Bregzit mogao da podstakne španske zahteve za suverenitetom nad Gibraltarom, ali i zbog bojazni da će biti narušeni trgovinski odnosi sa Evropskom unijom.

Gibraltar International Airport Foto: David Wingate / Alamy / Profimedia

"Ogromna promena"

Posle godina pregovora pronađeno je rešenje kojim će Gibraltar biti usklađen sa Carinskom unijom EU i Šengenskom zonom slobodnog kretanja.

To znači da će putnici koji dolaze iz zemalja van Šengena, poput Velike Britanije, morati da pokažu pasoše gibraltarskim i španskim službenicima na aerodromu i u luci.

Glavni ministar Gibraltara Fabijan Pikardo kaže da novi aranžman predstavlja "ogromnu promenu" za teritoriju.

- Jedna od ključnih stvari koja je obeležila poslednjih osam generacija Gibraltaraca bila su ograničenja na granici - rekao je za BBC.

Pikardo sporazum opisuje kao uspostavljanje "potpuno slobodnog protoka ljudi i robe" između Gibraltara, Španije i Evropske unije. Najveća ekonomska korist, kaže, biće povećanje broja posetilaca.

- Kompanije u Gibraltaru sada će moći da računaju na veći broj turista i posetilaca, bez bojazni da će ih odvratiti dugi redovi na granici - rekao je.

Gibraltar Foto: Elizabeth Leyden / Alamy / Alamy / Profimedia

Uvodi se novi porez

Pitanje suvereniteta povremeno je izazivalo tenzije, a najpoznatiji primer bila je blokada koju je 1969. godine uveo španski diktator Fransisko Franko. Granica je ponovo otvorena tek 1982. godine. Pikardo novi sporazum predstavlja kao potpunu suprotnost toj blokadi.

- Ovo će biti ogromno za međuljudske odnose, poslovanje i prekogranične radnike. Biće to novo poglavlje u odnosima Gibraltara sa Španijom i Evropskom unijom - rekao je.

Slično je izjavio i španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares, govoreći o "novoj eri". Međutim, sporazum znači da će roba koja se prodaje u Gibraltaru morati da bude usklađena sa propisima Evropske unije.

Pošto Gibraltar nema porez na dodatu vrednost (PDV), uveden je novi porez na transakcije koji će zameniti uvozne carine. On će se naplaćivati na svu robu, počevši od 15 odsto ove godine, a vremenom će porasti na 17 odsto.

Džon Isola, direktor kompanije koja upravlja sa nekoliko restorana i barova, kaže da među privrednicima vlada olakšanje što je pitanje Bregzita konačno rešeno bez uvođenja "tvrde granice", a novi sporazum smatra "dobrim kompromisom".

Gibraltar Foto: EPA-EFE/A. CARRASCO RAGEL

"Scenario se potpuno menja"

Ipak, Isola priznaje da postoji zabrinutost zbog novih propisa i poreza koji će uticati na konkurentnost.

- Za svakoga ko uvozi robu scenario se potpuno menja kada je reč o dokumentaciji koju će morati da pripremi kako bi roba mogla da uđe u Gibraltar - rekao je.

Dodaje da će novi zahtevi za usklađivanje sa standardima Evropske unije predstavljati izazov za sve koji robu uvoze iz Velike Britanije ili bilo koje druge zemlje van EU.

Stanovnici Gibraltara i La Linee imali su dovoljno vremena da se priviknu na ideju novog sporazuma, koji još treba da odobre britanski i Evropski parlament. Poslednjih nedelja mašine su svake noći uklanjale delove granične ograde u pripremi za 15. jul.