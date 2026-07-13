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Vatrogasci sa Ibice trenutno rade sa vazdušnim i kopnenim snagama kako bi ugasili veliki požar koji je izbio oko 14:30 časova u nestandardnom objektu, za koji se navodi da su ga naseljavali skvoteri.

Plamen se proširio na okolno područje, a požar bi mogao biti na maloj udaljenosti od komercijalnih prostorija i skladišta.

Vatrogasci se trenutno bore sa požarom koji je nastao u improvizovanoj kući. Od prvog uzbunjivanja, lokalna policija je raspoređena na lice mesta kako bi pomagala u bezbednosnim zadacima i pružala podršku službama za hitne slučajeve.

- Molimo javnost da izbegava područje incidenta, da olakša rad timova za hitne slučajeve i da u svakom trenutku sledi uputstva vlasti. Nastavićemo da pružamo ažuriranja čim budu dostupna - rekao je gradonačelnik Ibice Rafael Trigero.

Dim se izdigao iznad objekta koji gori, a lokalni mediji navode da se plamen širi u borovoj šumi.