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Sedmogodišnji ruski dečak pronađen je živ 20. novembra 2020. godine, nakon što je 52 dana proveo u zatočeništvu osumnjičenog otmičara. Do njegovog pronalaska došlo je nakon međunarodne istrage u kojoj su učestvovali američki službenici, Interpol i ruske bezbednosne službe.

Kako su tada preneli britanski mediji, dete je identifikovano kao Savelej Rogovcev, kojeg su svi drugovi zvali Sava. Dečak je nestao 28. septembra 2020. godine, nakon što se nije vratio iz škole. Nestao je na putu između autobuske stanice i svoje kuće u selu Gorki u Vladimirskoj oblasti, naveli su tada iz Interpola.

Ruska policija je potom dobila informaciju da se Savelej nalazi sa otmičarem oko 22 kilometra od svog doma, nakon čega je pokrenuta akcija spasavanja.

Preokret u istrazi dogodio se kada su američki službenici, koji su pratili aktivnosti na takozvanom dark vebu, pronašli nalog korisnika koji je mogao biti povezan sa nestankom deteta.

Informacije su prosleđene Interpolu, a zatim ruskim bezbednosnim službama. Na osnovu tih podataka istražitelji su uspeli da lociraju mesto na kojem bi dečak mogao da se nalazi.

1/8 Vidi galeriju Otmica dečaka Save u Rusiji Foto: Youtube/Аргументы и факты - AиФ

Dmitrij Kopilov (26), stanovnik Makarike u Vladimirskoj oblasti, uhapšen je zbog sumnje da je povezan sa otmicom.

Na snimku koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije vidi se trenutak kada specijalne jedinice upadaju u kuću osumnjičenog i pronalaze dečaka, koji je potom oslobođen.

- Jedan dečak danas se vratio tamo gde pripada — svojoj porodici - zahvaljujući posvećenim stručnim službenicima i brzoj reakciji vlasti širom sveta - izjavio je tada generalni sekretar Interpola Jirgen Štok.

Ono što su pojedini ruski mediji kasnije navodili jeste da je dečak bio držan u posebno odvojenom prostoru u kući, a neki izvori su pisali da se radilo o podrumskoj prostoriji sa ojačanim vratima. Međutim, ti detalji nisu svi potvrđeni kroz zvanična saopštenja istražnih organa, pa ih treba uzeti sa rezervom.

Prema medijskim izveštajima tog vremena, kuća je bila običan privatni objekat u selu, a istražitelji su nakon hapšenja izvršili pretres i prikupljali dokaze. Navodilo se da su pronađeni predmeti koji su bili važni za istragu, ali detalji nisu javno objavljeni u celosti.

Foto: Youtube/Аргументы и факты - AиФ

Takođe se pisalo da je Kopilov živeo relativno izolovano i da meštani nisu očekivali da se u njegovoj kući nalazi nestali dečak. Komšije su kasnije za ruske medije govorile da nisu primećivali ništa neobično.

Posle spasavanja u slučaj su uključeni psiholozi. Njihov zadatak bio je da pomognu dečaku da se ponovo navikne na normalan život - povratak porodici, školi, svakodnevnim navikama i osećaju sigurnosti. Njegov otac Aleksandar Rogovcev (47) rekao je tada za REN TV da porodica nikada nije izgubila nadu da će pronaći sina.

- Uvek smo verovali da ćemo ga pronaći. Bio je veoma srećan kada je video majku. Zagrlio ju je i poljubio. Preplavljeni smo osećanjima. To je eksplozija emocija i olakšanja što je sve gotovo. Konačno je pronađen - rekao je tada otac dečaka.

On je dodao da je Savelej pregledan kod lekara, da je zdrav i da tokom zatočeništva nije izgubio na težini, ali da u početku nije želeo da razgovara ni sa kim osim sa ocem i majkom.

- On je normalno dete. Bacio nam se u zagrljaj, seo nam u krilo. Srećno dete - rekao je Aleksandar Rogovcev.

Šta se desilo sa osumnjičenim?

Dmitrij Kopilov (26) uhapšen je odmah nakon akcije spasavanja.