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Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u ponedeljak da je Ormuski moreuz "OTVOREN i ostaće OTVOREN, sa ili bez Irana", nakon što su američki udari tokom vikenda snažno pogodili snage režima kako bi se ponovo uspostavila međunarodna plovidba kroz ovu ključnu tačku za transport nafte.

"Ponovo uvodimo IRANSKU BLOKADU, nazvanu tako jer sprečava samo iranske brodove ili njihove klijente da uđu ili izađu. Sve ostale zemlje imaće pošteno i otvoreno pravo na korišćenje moreuza", objavio je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

"SAD će od ovog trenutka pa nadalje biti poznate kao 'ČUVAR ORMUSKOG MOREUZA', ali kao takve, a i zbog PRAVEDNOSTI, biće im nadoknađeni troškovi, po stopi od 20% na sav isporučeni teret, za apsolutno sve troškove neophodne za obavljanje posla pružanja bezbednosti i sigurnosti u ovom veoma nestabilnom delu sveta", dodao je on.

"Proces i formiranje počeće odmah."

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je kasno u nedelju da su američke snage pogodile desetine iranskih meta, uključujući kapacitete za projektile i bespilotne letelice, kao i male čamce, obalske radarske stanice i sisteme protivvazdušne odbrane Teherana.

Američka pomorska blokada bila je uvedena ranije tokom sukoba, ali je povučena uoči potpisivanja Memoranduma o razumevanju od 14 tačaka sa Iranom sredinom juna.