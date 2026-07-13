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Boris Nadeždin, antiratni političar koji je na poslednjim predsedničkim izborima u Rusijipokušao da se suprotstavi Vladimiru Putinu, uhapšen je, objavljeno je na njegovom profilu na društvenim mrežama.

Nadeždin je jutros odveden u policijsku stanicu u gradu zapadno od Moskve, nekoliko nedelja nakon što je najavio kandidaturu na septembarskim izborima za Državnu dumu, piše BBC.

- Odveli su ga iz njegovog doma. Razlog privođenja nije poznat - rekla je njegova portparolka.

Boris Nadeždin Foto: AP Alexander Zemlianichenko

Prošle nedelje rusko Ministarstvo pravde proglasilo je Nadeždina "stranim agentom", optuživši ga za širenje lažnih informacija o ruskoj vladi i pozivanje na učešće u neodobrenim protestima. Ta oznaka mogla bi da mu onemogući učešće na izborima u septembru.

- Šta da kažem? Nastavljam da živim i borim se - poručio je Nadeždin.

- To verovatno neće ništa promeniti u mojoj političkoj karijeri. I dalje ću se kandidovati za Državnu dumu i prikupljati potpise.

Početkom 2024. godine Nadeždin je pokušao da se kandiduje za predsednika sa antiratnim programom, pozivajući na prekid rata u Ukrajini. Tada je za BBC izjavio da ga podržavaju "desetine miliona ljudi" koji ne žele "da Rusija nastavi putem autoritarizma i militarizma".

Dodao je da bi mu, ukoliko postane predsednik, prvi zadatak bio da "zaustavi sukob sa Ukrajinom, a zatim obnovi normalne odnose između Rusije i zapadnih zemalja".

Međutim, njegova kritika Putina ostala je umerena, zbog čega su se pojavile spekulacije da bi Kremlj mogao da mu dozvoli kandidaturu kako bi izbori dobili privid demokratičnosti.

Ipak, ruska Centralna izborna komisija nekoliko nedelja pre izbora odbila je njegovu kandidaturu, uz obrazloženje da je više od 15 odsto potpisa koje je predao bilo nevažeće.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Nadeždin je osporavao tu odluku, ali na kraju nije mogao da učestvuje na izborima, kao ni bilo koji drugi kredibilni opozicioni kandidat. Putin je 18. marta 2024. proglasio ubedljivu pobedu i započeo svoj peti predsednički mandat.

Naredni predsednički izbori trebalo bi da budu održani 2030. godine, kada će Putin imati 78 godina. Ustavnim amandmanima iz 2020. godine poništena su ograničenja broja predsedničkih mandata, što mu omogućava da ostane na vlasti do 2036. godine.

Ranije ove godine, kada je Kremlj počeo da ograničava pristup internetu milionima građana širom Rusije, a ekonomska kriza se produbila, Nadeždin je rekao da ljudi "počinju da shvataju da postoji direktna veza između njihovih svakodnevnih problema, poput zdravstvene zaštite, cena hrane i problema sa internetom, i politike Vladimira Putina".

Kremlj danas ima gotovo potpunu kontrolu nad ruskom političkom scenom i malo je verovatno da će bilo kome biti dozvoljeno da ozbiljnije ugrozi Putinovu vlast.