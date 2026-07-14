Slušaj vest

Najmanje osam osoba je ubijeno, a pet je ranjeno u Nigeriji nakon što su oružani napadači pucali na ljude koji su bili na sahrani, saopštila je danas policija.

Policija je rekla da motiv napada za sada nije poznat, a u napadu je zapaljeno i više kuća sa slamnatim krovovima, kao i jedan motocikl.

Sukob se dogodio u saveznoj državi Benue, koja je jedna od najvažnijih poljoprivrednih oblasti Nigerije i već dugo je pogođena nasiljem, koje se često dovodi u vezu sa sukobima stočara i zemljoradnika oko zemlje i drugih prirodnih resursa.

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenel Nigerija saopštila je da je u napadu poginulo najmanje 10 ljudi, navodeći da se broj žrtava razlikuje od zvaničnih policijskih podataka.

Ta organizacija je dodala da su nakon napada izbili protesti mladih, koji zahtevaju odlučnije mere vlasti kako bi se zaustavili učestali oružani napadi i otmice u saveznoj državi Benue.