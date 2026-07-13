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Osamnaestogodišnji Tomas Stajn, koji je učestvovao u pljački koja se završila smrću petnaestogodišnje Kajle Rinkon-Miler, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora.

Tokom izricanja presude rasplakao se i uputio poruku porodici žrtve, ali je sudija odbio njegov poslednji zahtev, piše Unilad.

Kajla Rinkon-Miler Foto: Društvene Mreže

Pljačka se završila ubistvom tinejdžerke

Tragedija se dogodila 17. marta 2024. godine, kada je Kajla Rinkon-Miler sa prijateljicama peške išla ka bioskopu u Kejp Koralu na Floridi.

Tada su ih nasumično napali Tomas Stajn i njegov prijatelj Kristofer Horn s namerom da ih opljačkaju. U jednom trenutku pištolj je opalio, a metak je usmrtio devojčicu.

Stajn je na suđenju tvrdio da nije znao za plan pljačke i da je te večeri nameravao samo da krade iz automobila. Priznao je da je bio na mestu događaja i da je vozio automobil kojim su pobegli, ali je negirao da je upravo on povukao obarač.

Tomas Stajn Foto: YouTube/ COURT TV

"Žao mi je zbog onoga što sam učinio"

Prilikom izricanja presude pre tri dana, Stajn se obratio sudu.

- Nisam znao da će doći do pljačke, ali moja odluka da pobegnem na kraju je odigrala veliku ulogu u pomaganju počiniocima - rekao je.

- Znam da to nije bila moja namera, ali istina je da to ne menja ishod. Ne menja činjenicu da je jedan život izgubljen i da su nevini ljudi zbog toga zauvek traumatizovani - poručio je.

U emotivnom obraćanju izvinio se porodici ubijene Kajle, kao i njenim prijateljicama koje su prisustvovale zločinu.

- Dok razmišljam o toj noći, pokušavam da shvatim koliku sam štetu i bol naneo, ali istina je da mislim da ne mogu ni da procenim razmere te patnje, niti da razumem kroz šta su svi prošli - rekao je.

- Tog dana doneo sam strašnu odluku. Odluka da sednem za volan bila je potpuno sebična i nešto zbog čega se svakog dana kajem i stidim. Znam da moje izvinjenje nikada neće ispraviti niti poništiti ono što se dogodilo, ali uprkos tome želim da se izvinim zbog svojih postupaka te noći - dodao je.

Izricanje presude Tomasu Stajnu Foto: YouTube/ COURT TV

"Gubitak Kajle promenio je svaki deo mog života"

Na suđenju je svedočila i Luan Deže, bliska prijateljica žrtve.

- Ne postoje reči koje mogu da opišu prazninu sa kojom se budim svakog dana. Osećam se kao da sam zarobljena u komi iz koje ne mogu da se probudim. Gubitak Kajle promenio je svaki deo mog života - rekla je kroz suze.

Sudija okruga Li, Nik Tompson, osudio je Stajna na doživotni zatvor zbog teškog ubistva prvog stepena. Pored toga, izrečena mu je i dodatna kazna od 45 godina zatvora po tri tačke optužnice za pokušaj oružane pljačke.

Sudija je ipak ostavio mogućnost da se kazna preispita nakon 15 godina.

Izricanje presude Tomasu Stajnu Foto: YouTube/ COURT TV

Sudija odbio njegov poslednji zahtev

Ukoliko sud tada proceni da je Stajn rehabilitovan, njegova doživotna kazna mogla bi da bude preinačena, ali će i dalje morati da odsluži kazne izrečene za oružanu pljačku.

Pre nego što je odveden iz sudnice, Stajn je uputio poslednju emotivnu molbu sudiji.

1/5 Vidi galeriju Izricanje presude doživotnog zatvora Tomasu Stajnu zbog ubistva tinejdžerke i oružane pljačke Foto: Društvene Mreže, YouTube/ COURT TV, YouTube/ COURT TV

- Mogu li da vas zamolim samo za jedno? Da li biste mi dozvolili da, pre nego što izađem iz sudnice, zagrlim svoju porodicu? - upitao je.