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General Jahja Sari je na Telegramu izjavio da je Saudijska Arabijapokrenula vazdušne napade, "čime je okončana faza deeskalacije".

On je dodao da "ova agresija neće proći nekažnjeno". Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, stacionirana na jugu Jemena, već godinama se bori protiv pobunjenika Huta sa severa, koje podržava Iran.

Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

(Kurir.rs/Beta)

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