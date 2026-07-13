Saudijska Arabija je gađala aerodrom u gradu Sani u Jemenu, saopštili su jemenski pobunjenici Huti
oglasio se General Jahja Sari
SVE JE SPREMNO ZA NASTAVAK RATA! Saudijska Arabija bombardovala VELIKOG saveznika Irana! "Okončana je faza deeskalacije, ova agresija neće proći nekažnjeno"
Slušaj vest
General Jahja Sari je na Telegramu izjavio da je Saudijska Arabijapokrenula vazdušne napade, "čime je okončana faza deeskalacije".
On je dodao da "ova agresija neće proći nekažnjeno". Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, stacionirana na jugu Jemena, već godinama se bori protiv pobunjenika Huta sa severa, koje podržava Iran.
Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši