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Penzionerki iz Normandije stigao račun za vodu od 557.000 evra zbog greške sa vodomerom

Potrošila 16 kubnih metara vode, a na računu joj obračunato gotovo milion kubnih metara: zbog obične greške na vodomeru, kompanija „Veolia“ zatražila je od penzionerke iz Normandije da plati čak 557.190 evra.

„Moja majka je ostala u minusu od pola miliona evra.“ Ova rečenica Vanese najbolje opisuje administrativnu noćnu moru kroz koju je prošla njena majka Danijela, sedamdesetogodišnja penzionerka. Suočena sa ogromnom greškom u obračunu računa kompanije „Veolia“, pre nekoliko nedelja sa njenog bankovnog računa skinuto je stotine hiljada evra. Njena nevolja, o kojoj su pisali novinari „Frans 3 Normandi“, skupo ju je koštala i dovela je u situaciju da se preko noći suoči sa mogućim prezaduženjem.

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Slučaj se dogodio ove zime. Danijela, koja kao podstanar živi u kući u mestu Ezi sir Er, u departmanu Er, ugrađen joj je novi vodomer u februaru.

„Prema svemu sudeći, postavljen je naopako“, objasnila je Vanesa za „Frans 3 Normandi“. Umesto da počne od nule, vodomer je navodno počeo merenje od vrednosti 999.999. Grešku je kompanija „Veolia“ brzo uočila, ali je ona dovela do računa od 557.190,37 evra, koji je odgovarao navodnoj potrošnji od gotovo milion kubnih metara vode za samo dva meseca. Njena stvarna potrošnja u tom periodu iznosila je svega 16 kubnih metara.

Kada je u aprilu napustila iznajmljeni stan, penzionerka se ipak našla u problemu: zakazano je automatsko skidanje celokupnog iznosa sa računa za 25. jun. Danijela je kontaktirala svoju banku kako bi pokušala da blokira transakciju, ali bez uspeha – novac je skinut sa računa.

„Bila je potpuno van sebe. Sa više od 70 godina plašila se da više neće moći da kupuje namirnice i da će joj biti blokiran račun“, ispričala je Vanesa za „Frans 3“. Ona se posebno iznenadila što banka nije reagovala na očiglednu grešku.

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„Softverska greška“ i dve ljudske greške

Ubrzo nakon toga izvršena je korekcija i novac je vraćen Danijeli. Međutim, 3. jula stiglo je novo pismo kompanije „Veolia“ u kojem joj se ponovo traži uplata istog iznosa, uz najavu novog zaduženja za 31. jul.

Prema rečima Vanese, kompanija je kao razlog navela „softversku grešku“, bez dodatnih objašnjenja. Porodica je, sa svoje strane, odlučila da ignoriše naredna pisma kompanije.

Kompanija „Veolia“ je, nakon što ju je kontaktirao „Frans 3 Normandi“, saopštila da razume „emocije i zabrinutost“ koje je ovaj slučaj izazvao i priznala da „preuzima svoj deo odgovornosti“.

Kompanija je navela da su u pitanju dve ljudske greške – prvo postavljanje vodomera naopako, a zatim nepravilno evidentiranje njegovog vraćanja na nulu. „Veolia“ tvrdi da je već 25. juna pokrenula potpuno poništavanje računa, ponudila pokrivanje eventualnih bankarskih troškova i odobrila „gest dobre volje“ u iznosu od 30 evra, kao i poništavanje obračuna potrošnje za period od septembra do aprila.

Kompanija je na kraju saopštila da je povraćaj novca izvršen i da su postupci regulisanja završeni pre tri dana, iako nije posebno komentarisala najavljeno novo zaduženje 31. jula.