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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da su najviši iranski vojni komandanti ubijeni i tvrdi da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog lidera ajatolaha Alija Hamneija i njegov naslednik, "90 odsto gotov".

Govoreći u intervjuu za televiziju Foks njuz, Tramp je rekao da su vojne sposobnosti Irana ozbiljno oslabljene.

- Oni nemaju mornaricu. Nemaju vazduhoplovstvo. Sve je nestalo. Njihova protivvazdušna odbrana je uništena. Njihovi lideri su svi ubijeni - rekao je Tramp.

Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

- Njihovi najbolji lideri su ubijeni. Njih više nema. Homeini je nestao - rekao je Tramp, koristeći ime pokojnog iranskog revolucionarnog lidera koji je preminuo 1989. godine, iako je očigledno mislio na Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.

- Njegov sin je gotov 90 odsto - dodao je Tramp.

Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Navodi se da se Modžtaba Hamnei oporavlja od povreda zadobijenih u vazdušnom napadu i da nije prisustvovao ceremonijama sahrane svog oca održanim ovog meseca u Iranu i Iraku.

Trampove izjave usledile su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obnovili međusobne napade.

Američki predsednik je takođe rekao da SAD "ponovo uspostavljaju" blokadu Iranai da će brodovima naplaćivati prolazak kroz Ormuski moreuz pod zaštitom.

(Kurir.rs/ANews)

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