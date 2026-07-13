TRAMP: "Modžtaba Hamnei je 90 odsto gotov, Homeini je nestao, svi njihovi najbolji lideri su ubijeni"
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da su najviši iranski vojni komandanti ubijeni i tvrdi da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog lidera ajatolaha Alija Hamneija i njegov naslednik, "90 odsto gotov".
Govoreći u intervjuu za televiziju Foks njuz, Tramp je rekao da su vojne sposobnosti Irana ozbiljno oslabljene.
- Oni nemaju mornaricu. Nemaju vazduhoplovstvo. Sve je nestalo. Njihova protivvazdušna odbrana je uništena. Njihovi lideri su svi ubijeni - rekao je Tramp.
- Njihovi najbolji lideri su ubijeni. Njih više nema. Homeini je nestao - rekao je Tramp, koristeći ime pokojnog iranskog revolucionarnog lidera koji je preminuo 1989. godine, iako je očigledno mislio na Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
- Njegov sin je gotov 90 odsto - dodao je Tramp.
Navodi se da se Modžtaba Hamnei oporavlja od povreda zadobijenih u vazdušnom napadu i da nije prisustvovao ceremonijama sahrane svog oca održanim ovog meseca u Iranu i Iraku.
Trampove izjave usledile su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obnovili međusobne napade.
Američki predsednik je takođe rekao da SAD "ponovo uspostavljaju" blokadu Iranai da će brodovima naplaćivati prolazak kroz Ormuski moreuz pod zaštitom.
(Kurir.rs/ANews)