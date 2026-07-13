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Američka vojska objavila je snimak napada pomorskim dronovima na postrojenje za održavanje podmornica i brodova u iranskoj pomorskoj bazi Bandar Abas.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su u napadu izvedenom u nedelju učestvovala tri bespilotna površinska plovila tipa Corsair. Prema navodima CENTCOM-a, reč je o prvoj upotrebi američkih napadačkih pomorskih dronova u borbenoj operaciji.

Reč je o plovilima bez posade koja su u ovoj operaciji korišćena kao jednokratni udarni dronovi. Na objavljenom snimku vide se plovila koja se velikom brzinom približavaju luci, nakon čega dolazi do eksplozija.

- Napadi izvedeni tokom noći oslabili su sposobnost Irana da nastavi napade na trgovačke brodove - objavio je CENTCOM.

Komanda nije navela podatke o mogućim žrtvama niti detaljnu procenu pričinjene štete, a razmere oštećenja nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Deo šireg talasa američkih napada

Napad pomorskim dronovima bio je deo novog talasa američkih udara na desetine vojnih ciljeva u Iranu. CENTCOM je saopštio da su među metama bili sistemi protivvazdušne odbrane, obalski radari, raketni i dron kapaciteti, kao i manji vojni brodovi.

Američke snage su u operaciji koristile borbene avione, ratne brodove, napadačke vazdušne dronove, a prvi put i napadačke pomorske dronove.

Cilj operacije, prema navodima američke vojske, bio je smanjenje sposobnosti Irana da ugrožava međunarodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Napadi usledili nakon udara na kontejnerski brod

Najnoviji američki napadi usledili su nakon što je u Ormuskom moreuzu pogođen kontejnerski brod GFS Galaxy pod zastavom Kipra. Vašington je za napad optužio Iransku revolucionarnu gardu.

Brod je pretrpeo velika oštećenja u mašinskom prostoru, nakon čega je izbio požar, zbog čega nije mogao da nastavi plovidbu. Jedan član posade, državljanin Indije, i dalje se vodi kao nestao, dok su ostali članovi posade spaseni.