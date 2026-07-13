AMERIČKA VOJSKA OBJAVILA SNIMAK! Prvi put su izveli napad pomorskim dronovima! Pogođena VOJNA BAZA! (VIDEO)
Američka vojska objavila je snimak napada pomorskim dronovima na postrojenje za održavanje podmornica i brodova u iranskoj pomorskoj bazi Bandar Abas.
Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su u napadu izvedenom u nedelju učestvovala tri bespilotna površinska plovila tipa Corsair. Prema navodima CENTCOM-a, reč je o prvoj upotrebi američkih napadačkih pomorskih dronova u borbenoj operaciji.
Reč je o plovilima bez posade koja su u ovoj operaciji korišćena kao jednokratni udarni dronovi. Na objavljenom snimku vide se plovila koja se velikom brzinom približavaju luci, nakon čega dolazi do eksplozija.
- Napadi izvedeni tokom noći oslabili su sposobnost Irana da nastavi napade na trgovačke brodove - objavio je CENTCOM.
Komanda nije navela podatke o mogućim žrtvama niti detaljnu procenu pričinjene štete, a razmere oštećenja nije bilo moguće nezavisno potvrditi.
Deo šireg talasa američkih napada
Napad pomorskim dronovima bio je deo novog talasa američkih udara na desetine vojnih ciljeva u Iranu. CENTCOM je saopštio da su među metama bili sistemi protivvazdušne odbrane, obalski radari, raketni i dron kapaciteti, kao i manji vojni brodovi.
Američke snage su u operaciji koristile borbene avione, ratne brodove, napadačke vazdušne dronove, a prvi put i napadačke pomorske dronove.
Cilj operacije, prema navodima američke vojske, bio je smanjenje sposobnosti Irana da ugrožava međunarodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz.
Napadi usledili nakon udara na kontejnerski brod
Najnoviji američki napadi usledili su nakon što je u Ormuskom moreuzu pogođen kontejnerski brod GFS Galaxy pod zastavom Kipra. Vašington je za napad optužio Iransku revolucionarnu gardu.
Brod je pretrpeo velika oštećenja u mašinskom prostoru, nakon čega je izbio požar, zbog čega nije mogao da nastavi plovidbu. Jedan član posade, državljanin Indije, i dalje se vodi kao nestao, dok su ostali članovi posade spaseni.
Iranska revolucionarna garda tvrdila je da je pogodila brod nakon što se oglušio o upozorenja i pokušao da plovi rutom koju je Iran proglasio nedozvoljenom. Vlasti Kipra saopštile su da je brod pogodio za sada neidentifikovani projektil.
(Kurir.rs/Index.hr)