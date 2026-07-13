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U eksploziji u fabrici za proizvodnju pirotehničkih sredstava u centralnoj Italiji u sredu su poginule dve osobe, saopštili su vatrogasci i lokalne vlasti. Prema njihovim navodima, reč je već o drugoj eksploziji u toj fabrici u poslednje tri godine.

Eksplozija u fabrici pirotehnike u mestu Torano di Borgorose odnela je dva života. Među stradalima su zaposleni Simon Kole i njegova majka Tereza Tocijova.

U istoj fabrici je 2023. godine u eksploziji poginulo troje članova njihove porodice. Vlasnici kompanije Fabricio i Gaetano Matei tada su osuđeni na zatvorske kazne zbog prethodne tragedije.

Sindikati su nakon nove nesreće zatražili potpuno utvrđivanje uzroka eksplozije i odgovornosti za tragediju.

Do eksplozije je došlo u fabrici u opštini Torano di Borgorose, oko 70 kilometara severoistočno od Rima. Tela žrtava pronađena su u ruševinama, rekao je predstavnik vatrogasne službe.

Stradali su 30-godišnji radnik fabrike Simon Kole i njegova 60-godišnja majka Tereza Tocijova, saopštilo je pokrajinsko tužilaštvo, prenosi agencija ANSA.

U julu 2023. godine u eksploziji u istoj fabrici poginuo je i Koleov stric Franko, zajedno sa svoje dvoje dece, Anom i Klaudijom.

Tužilac je u sredu naveo da je do eksplozije došlo unutar fabrike, u jednoj od zgrada koja je, prema snimcima sa lica mesta, potpuno uništena. Još dvojica zaposlenih preživela su eksploziju, saopštili su vatrogasci, ali nisu izneli dodatne informacije o njihovom zdravstvenom stanju.

Nakon eksplozije iz 2023. godine, vlasnici kompanije Fabricio i Gaetano Matei osuđeni su na četiri godine zatvora zbog ubistva iz nehata, skladištenja eksplozivnog materijala na nedozvoljenom mestu i kršenja propisa o radu. Kompanija je, međutim, kasnije nastavila proizvodnju nakon dobijanja nove dozvole.