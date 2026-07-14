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Grupa od 12 američkih saveznih država na čelu sa Kalifornijompokrenula je postupak za zaštitu konkurencije čiji je cilj sprečavanje mega-spajanje Vorner Bros-Diskaverija i Paramaunt-Skajdensa u vrednosti od 81 milijardi dolara.

U antitrast tužbi se navodi da bi zaključeni ugovor doveo do "gašenja konkurencije" u Holivudui da bi izazvao otpuštanja širom američke filmske industrije.

Kancelarija kalifornijskog državnog tužioca koja vodi slučaj saopštila je da 12 država traži od Vorner Brosa i Paramaunta da ne pristupaju sprovođenju svog ugovora "dok se sudski proces ne završi".

U slučaju da Vorner Bros i Paramaunt na to ne pristanu, koalicija koja je podnela tužbu podneće zahtev za prinudnom privremenom merom.

- Nezakonito spajanje ova dva giganta u oblasti industrije zabave dovešće do viših cena, manjeg kvaliteta i smanjenog obima sadržaja za film i televiziju, što će nauditi bioskopima, osnovnim kablovskim distributerima i, na posletku, publici u svakoj fotelji i na svakom bioskopskom sedištu širom SAD - napisao je glavni tužilac Kalifornije Rob Bonta u saopštenju.

Paramaunt, kojeg je Skajdens kupio koliko prošle godine, želi da kupi sve što Vorner Bros poseduje.

To znači da polaže pravo na HBO Maks, kultne filmske serijale kao što je "Hari Poter", ali i na Si-En-En (CNN) kao medij. Svi bi se oni našli pod istom kapom sa Si-Bi-Esom (CBS) i striming servisom Paramaunt Plus.

Postupak za zaštitu konkurencije koji su pokrenule savezne države mogao bi taj plan da zaveže u čvor, barem za sada. Tužba 12 država pojavljuje se u osetljivom trentuku za transakciju između Paramaunta i Vornera.

Netfliksje bio prvi koji je želeo da kupi Vorner, ali samo jedan deo. Netfliks se povukao kada se u nadmetanje ponudama za kupovinu uključio Paramaunt.

Deoničari Vornera su u aprilu odobrili spajanje, a prošlog meseca ga je odobrila i administracija predsednika SAD Donalda Trampa. Međutim, sa druge strane Atlantika, Velika Britanija je najavila moguću istragu sporazuma a u vezi sa zaštitom konkurencije.

Kalifornija, u kojoj se nalaze sedišta Vornera i Paramaunta, odranije signalizira da bi mogla da se suprotstavi spajanju ova dva giganta, koja su nekada bili samo holivudski filmski studiji.