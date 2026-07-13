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Pilot malog aviona odlučio je da se malo našali tokom dvočasovnog probnog leta, pa je rutom leta na internet aplikaciji za praćenje aviona "ispisao" poruku: "Dosadno mi je."

Avion kompanije "Rejvener" poleteo je iz Liverpula u subotu u 11:30 sati po lokalnom vremenu, a tokom leta kružio je iznad poluostrva Viral, Češira i severnog Velsa.

Njegova neobična putanja bila je vidljiva na aplikaciji FlightRadar24, gde je privukla veliku pažnju korisnika, piše BBC.

Operativni direktor kompanije "Rejvener" Vejn Baret rekao je da je avionom tipa "Pajper Tomahavk" upravljao instruktor letenja u dvadesetim godinama.

Probni let obavljen je nakon zamene jednog dela na avionu, koji se u Liverpul vratio oko 13:30 sati.

- Mislim da je pilotu zaista bilo malo dosadno, jer se radilo samo o probnom letu. Moram da priznam da je ipak pokazao prilično vešto upravljanje avionom - rekao je Baret.

Dodao je da je zamenjen jedan od cilindara motora i da se nakon takvog zahvata redovno obavlja probni let kako bi se proverilo da li sve funkcioniše kako treba.

- Verovatno mu je bilo pomalo dosadno, ali je na kraju morao veoma pažljivo da upravlja kako bi rutom leta ispisao reči, tako da zapravo i nije imao vremena da mu bude dosadno - našalio se Baret.

On je istakao da pilot zbog toga neće snositi nikakve posledice, iako je neobičan let izazvao veliko interesovanje javnosti.