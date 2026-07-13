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Suđenje 19-godišnjem Francuzu, optuženom da je u Singapurusnimio sebe kako liže slamčicu iz automata za sokove, a zatim je vraća u držač, odloženo je jer tužilaštvo želi da razjasni da li bi mu, u slučaju osuđujuće presude, bila ukinuta studentska viza.

Iako se očekivalo da će se Didije Gaspard Oven Maksimilijen (Didier Gaspard Owen Maximilien) danas izjasniti krivim, postupak je prekinut, a novo ročište zakazano je za 30. jul.

Snimak se proširio internetom

Maksimilijen je optužen da je prekršaj počinio 12. marta u jednom tržnom centru. Snimak incidenta objavio je na društvenim mrežama, nakon čega se brzo proširio internetom, a optužnica protiv njega podignuta je 24. aprila.

Tokom postupka pušten je da se brani sa slobode uz kauciju i nastavio je da pohađa poslovnu školu u Singapuru.

Preti mu zatvorska kazna

Tereti se za narušavanje javnog reda i mira, kao i za izazivanje javne neprijatnosti. Za narušavanje javnog reda i mira zaprećena je kazna do dve godine zatvora, novčana kazna ili obe kazne zajedno.

Izazivanje javne neprijatnosti smatra se lakšim prekršajem za koji je predviđena kazna do tri meseca zatvora, novčana kazna ili obe kazne. Kompanija iJooz, vlasnik automata za sokove, podnela je policijsku prijavu zbog incidenta.

Odmah nakon što je snimak postao javan, kompanija je dezinfikovala držač za slamčice i zamenila svih 500 slamčica. Iz kompanije su takođe najavili da će unaprediti svoje automate.

Nove mere podrazumevaće pojedinačno upakovane slamčice i držače koji će moći da se otključaju tek nakon što kupac plati sok.

Singapur poznat po strogim pravilima