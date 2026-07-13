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Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je u ponedeljak da će Pariz dozvoliti Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno navođenih bombi i raketa-presretača za protivvazdušnu odbranu, nakon što je Ukrajinanaručila francusko-italijanske protivvazdušne sisteme nove generacije i borbene avione "Rafale".

- Ranije danas popodne predsednik Volodimir Zelenski i ja dogovorili smo akcioni plan naših dveju zemalja, kojim se sprovodi ono što je načelno dogovoreno još prošlog novembra u vezi sa našom bilateralnom odbrambenom saradnjom - rekao je Makron na konferenciji za novinare posle sastanka najmanje 25 svetskih lidera u Parizu.

1/7 Vidi galeriju Emanuel Makron bio je domaćin samita o Ukrajini Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Prvi put odobrena proizvodnja francuskog naoružanja u Ukrajini

Makronova objava predstavlja prvi slučaj da je Francuskapristala da Ukrajini izda licencu za proizvodnju svog naoružanja, što bi Kijevu omogućilo da poveća zalihe u trenutku kada Rusija intenzivira napade.

Proizvodnja će biti usmerena na precizno navođene bombe vazduh-zemlja AASM, rakete-presretače Aster za protivvazdušnu odbranu i krstareće rakete dugog dometa SCALP, koje se lansiraju iz vazduha, a proizvodi ih i Velika Britanija.

Makron je rekao da će Ukrajina dobiti i radarske sisteme. Dodao je da je Zelenski naručio i protivvazdušne sisteme nove generacije SAMP-T, koji će biti isporučeni nakon prethodnih isporuka starije verzije tog sistema i dodatnih raketa.

1/6 Vidi galeriju Francuski predsednik Emanuel Makron držao govor sa naočarima na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Ukrajina dobija i 16 aviona "Rafal"

Makron je najavio i isporuku 16 borbenih aviona "Rafal", uz plan da počnu operativno da deluju u ukrajinskom vazdušnom prostoru tokom 2028. ili 2029. godine.

Francuski predsednik je takođe rekao da su saveznici Ukrajine, okupljeni u okviru "Koalicije voljnih", postigli dogovor o održavanju vojnih vežbi u državama koje se graniče sa Ukrajinom, kao deo plana za raspoređivanje multinacionalnih snaga nakon eventualnog postizanja primirja sa Rusijom.

- Danas smo odlučili da u narednim mesecima organizujemo vojne vežbe. One će biti održane u susednim zemljama Ukrajine kako bismo testirali naše planove raspoređivanja i pokazali da smo spremni, odlučni i kredibilni - na kopnu, u vazduhu i na moru - rekao je Makron na konferenciji za novinare.