OGROMNA POMOĆ UKRAJINI IZ FRANCUSKE: Kijevu stiže 16 "Rafala", a to je samo deo paketa! Makron dao ZELENO SVETLO za još nešto!
Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je u ponedeljak da će Pariz dozvoliti Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno navođenih bombi i raketa-presretača za protivvazdušnu odbranu, nakon što je Ukrajinanaručila francusko-italijanske protivvazdušne sisteme nove generacije i borbene avione "Rafale".
- Ranije danas popodne predsednik Volodimir Zelenski i ja dogovorili smo akcioni plan naših dveju zemalja, kojim se sprovodi ono što je načelno dogovoreno još prošlog novembra u vezi sa našom bilateralnom odbrambenom saradnjom - rekao je Makron na konferenciji za novinare posle sastanka najmanje 25 svetskih lidera u Parizu.
Prvi put odobrena proizvodnja francuskog naoružanja u Ukrajini
Makronova objava predstavlja prvi slučaj da je Francuskapristala da Ukrajini izda licencu za proizvodnju svog naoružanja, što bi Kijevu omogućilo da poveća zalihe u trenutku kada Rusija intenzivira napade.
Proizvodnja će biti usmerena na precizno navođene bombe vazduh-zemlja AASM, rakete-presretače Aster za protivvazdušnu odbranu i krstareće rakete dugog dometa SCALP, koje se lansiraju iz vazduha, a proizvodi ih i Velika Britanija.
Makron je rekao da će Ukrajina dobiti i radarske sisteme. Dodao je da je Zelenski naručio i protivvazdušne sisteme nove generacije SAMP-T, koji će biti isporučeni nakon prethodnih isporuka starije verzije tog sistema i dodatnih raketa.
Ukrajina dobija i 16 aviona "Rafal"
Makron je najavio i isporuku 16 borbenih aviona "Rafal", uz plan da počnu operativno da deluju u ukrajinskom vazdušnom prostoru tokom 2028. ili 2029. godine.
Francuski predsednik je takođe rekao da su saveznici Ukrajine, okupljeni u okviru "Koalicije voljnih", postigli dogovor o održavanju vojnih vežbi u državama koje se graniče sa Ukrajinom, kao deo plana za raspoređivanje multinacionalnih snaga nakon eventualnog postizanja primirja sa Rusijom.
- Danas smo odlučili da u narednim mesecima organizujemo vojne vežbe. One će biti održane u susednim zemljama Ukrajine kako bismo testirali naše planove raspoređivanja i pokazali da smo spremni, odlučni i kredibilni - na kopnu, u vazduhu i na moru - rekao je Makron na konferenciji za novinare.
Na marginama sastanka, Ukrajina je danas objavila da zajedno sa još devet evropskih zemalja osniva koaliciju za odbranu od balističkih projektila.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)