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Ruska vlada izdvojila je više od 4,3 milijarde rubalja (56,3 miliona dolara) iz svog rezervnog fonda za pomoć turističkom sektoru na anektiranom poluostrvu Krimi u gradu Sevastopolju, navodeći da su hiljade kompanija pogođene posledicama ukrajinskih napada.

Finansijska pomoć dolazi u trenutku kada Kijev pojačava kampanju usmerenu na ometanje ruske logistike i infrastrukture koja podržava okupirano poluostrvo, zbog čega se delovi Krima suočavaju sa nestašicom goriva, prekidima u snabdevanju električnom energijom i vodom, što je zadalo težak udarac turističkoj sezoni.

Vlada je saopštila da će sredstva biti namenjena zaposlenima u više od 4.600 kompanija povezanih sa turizmom, koje su se našle u "teškoj situaciji" zbog ukrajinskih napada.

Od ukupnog paketa pomoći, 3,7 milijardi rubalja (48,5 miliona dolara) biće dodeljeno Krimu, dok je za Sevastopolj namenjeno 584,5 miliona rubalja (7,7 miliona dolara), saopštila je pres-služba ruske vlade.

Otkazano oko milion putovanja

Rusko udruženje turoperatora (ATOR) saopštilo je da je do kraja jula otkazano oko milion putovanja na Krim i u Sevastopolj.

Udruženje procenjuje da vrednost otkazanih rezervacija iznosi između 20 i 25 milijardi rubalja (262 do 327,5 miliona dolara), uključujući gubitke turoperatora od pet do sedam milijardi rubalja (65,5 do 91,7 miliona dolara).

ATOR je pozvao vladu da turističkim kompanijama i hotelima na Krimu privremeno odobri oslobađanje od obaveze vraćanja novca gostima, kao i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.

Nestašice goriva, struje i osnovnih namirnica

Krim je krajem maja pogodila kriza sa gorivom nakon što su pojačani ukrajinski napadi bili usmereni na rute za snabdevanje poluostrva i ruske rafinerije nafte. Regionalne vlasti proglasile su vanredno stanje 26. juna.

1/8 Vidi galeriju Proglašeno vanredno stanje na Krimu Foto: Printscreen X

Ukrajinski napadi na električne trafostanice 6. jula ostavili su celo poluostrvo bez električne energije, nakon čega su usledili i problemi u snabdevanju vodom. Ruske vlasti navode da se problemi sa strujom i vodom i dalje osećaju u pojedinim delovima Krima.

Poremećaji u snabdevanju doveli su i do nestašice pojedinih osnovnih životnih namirnica, uključujući šećer, heljdu, pirinač, brašno i so. Pojedini supermarketi, prema navodima medija, uveli su ograničenja na kupovinu određenih prehrambenih proizvoda.

Cena goriva na benzinskim pumpama porasla je na između 185 i 200 rubalja (2,42–2,62 dolara) po litru, dok je na crnom tržištu dostigla između 250 i 400 rubalja (3,28–5,24 dolara) po litru.

1/8 Vidi galeriju Rusi beže sa Krima Foto: X printscreen

Kijev želi da izoluje Krim

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiobjavio je 24. juna početak, kako je rekao, operacije čiji je cilj da primora Rusiju na mir na Krimu. Ukrajinski zvaničnici su potom saopštili da žele da izoluju poluostrvo i poremete njegovu turističku industriju.

Do kraja juna oko 2.000 vozila čekalo je u kolonama da napusti Krim, železnički saobraćaj između poluostrva i Rusije bio je smanjen za približno polovinu, dok su snimci objavljeni prošle sedmice na društvenim mrežama prikazivali gotovo prazne plaže u periodu koji je inače vrhunac letnje turističke sezone.

Ruskinja razočarana

Jedna Ruskinja je podelila snimak puste plaže i grada na Krimu:

- Ovde apsolutno nema nikoga. Tako je neobično - novo šetalište je potpuno prazno.

Stanovnici Krima odlaze u Rusiju u potrazi za gorivom