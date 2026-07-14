Slušaj vest

Ruska obaveštajna služba saopštila je da je zaplenila dronove zapadne proizvodnje FPV (First Person View), dizajnirane za pokretanje napada u unutrašnjosti ruske teritorije, a i opremljene veštačkom inteligencijom, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Prema Federalnoj službi bezbednosti Rusije (FSB), ti dronovi su lansirani sa većih dronova sa fiksnim krilima i sa ukrajinskih balona.

FSB je precizirao da je ovo oružje sletelo u Brjansku oblast, blizu ukrajinske granice. Prema obaveštajnoj službi, počinioci su privedeni, ali se ne navode detalji. Njihov plan je bio da napadnu dve ruske vazduhoplovne baze, dodaje FSB.

Ti dronovi su proizvedeni u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Kanadi i Švedskoj. Svaki je nosio više od kilograma eksploziva i bio je potpomognut navigacijom veštačke inteligencije kako bi se zaobišlo rusko ometanje.

Poslednjih meseci, Ukrajinaje intenzivirala napade na ruske rafinerije i kompanije vezane za odbranu, ciljajući lokacije hiljadama kilometara od granice, što je izazvalo nestašicu goriva širom zemlje.

Kao odgovor, Moskva je pooštrila svoju antizapadnu retoriku, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov je prošle nedelje rekao da se "specijalna vojna operacija" u Ukrajini pretvorila u rat zbog zapadne podrške Kijevu.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaKRIM PUST U JEKU SEZONE! Otkazano čak MILION aranžmana, vlada nestašica SVEGA! Ruska turistkinja zaprepašćena: "Ovde apsolutno nema nikoga, sve je prazno"
Krim
PlanetaOGROMNA POMOĆ UKRAJINI IZ FRANCUSKE: Kijevu stiže 16 "Rafala", a to je samo deo paketa! Makron dao ZELENO SVETLO za još nešto!
Emanuel Makron Volodimir Zelenski
PlanetaUHAPŠEN BORIS NADEŽDIN! Poznati antiratni političar pokušao da se suprotstavi Putinu!
nadezdin.jpg
PlanetaBRITANIJA PLANIRA DA ZABRANI DELOVANJE TRI ORGANIZACIJE! Proglasiće ih terorističkim i velikom pretnjom po nacionalnu bezbednost! Čeka se glasanje u parlamentu
Iranska revolucionarna garda