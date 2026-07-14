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Skaj njuz navodi da je sinoćnja objava američkog predsednika Donalda Trampa da želi da SAD budu "čuvari" plovnog puta kroz Ormuski moreuz i da svim brodovima naplaćuju taksu od 20 odsto za zaštitu te pomorske rute od iranskih napada doprinela je porastu cene sirove nafte.

Iranski napadi na tankere tokom protekle noći u moreuzu dodatno su uticali na to, pošto je ključna ruta za isporuku nafte i gasa brodovima ponovo van upotrebe, barem kratkoročno gledano.

Petina svetskih isporuka ovih energenata prolazi Ormuskim moreuzom, uključujući iranski izvoz nafte i gasa, za koji je Tramp kazao da će ga ponovo blokirati zabranom ulaska i izlaska tankera iz luka na jugu Irana.

Ova blokada stupa na snagu večeras u 10 sati po vremenu u Srbiji.

Barel opet skoro 85 dolara

Barel sirove nafte tipa Brent, čija je cena referentna za ceo svet, za buduće isporuke (fjučersi) prodaje se od jutros za nešto manje od 85 dolara.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

To je oko 13 dolara više od cene od pre početka rata SAD i Izraela protiv Irana, ali je i dalje znatno ispod vrhunca tokom ovog sukoba kada je probijena granica od 120 dolara.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je da je jedan član posade poginuo, a nekoliko njih je povređeno nakon što su dva tankera pogođena iranskim raketama u Ormuskom moreuzu.

Navodi se da je član posade bio Indijac, dok je ranjeno osam drugih - šest Indijaca i dva Ukrajinca, od kojih četvoro imaju teške povrede.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Napad u teritorijalnim vodama Omana

Ministarstvo je saopštilo da su se vazdušni udari dogodili u južnom delu tog plovnog puta u teritorijalnim vodama Omana i osudila "drski napad" i "jasno kršenje međunarodnog prava".

- Država (UAE) zadržava puno pravo da odgovori na ovu eskalaciju i da preduzme sve neophodne mere kako bi zaštitila svoje teritorije, ljude i stanovnike, čime bi osigurala očuvanje svog suvereniteta, bezbednosti i stabilnosti, i zaštitila svoje interese i nacionalne kapacitete. Ministarstvo izražava da je u stanju visoke pripravnosti i potpuno spremno da se nosi sa svim pretnjama i da preduzima sve neophodne mere kako bi se čvrsto suprotstavilo svemu što ima za cilj podrivanje bezbednosti i stabilnosti države - piše u saopštenju Ministarstva odbrane UAE.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Ono je usledilo ubrzo nakon što je američka vojska započela treće uzastopne noćne vazdušne udare na Iran.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je da su napadi pokrenuti po naredbi Trampa i da će trupe SAD "nastaviti da nameću veliku cenu iranskim snagama i umanjuju njihovu sposobnost da napadaju nevine civile i komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu".

1/10 Vidi galeriju USS Abraham Linkoln nosač aviona Foto: Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Američka vojska je kasnije objavila da je "uspešno pogodila" ciljeve u Bušeru, Ča Baharu, Džasku, Konaraku, Abu Musi i Bandar Abasu.