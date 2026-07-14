CENA NAFTE DIVLJA NAKON IRANSKE ODMAZDE U ORMUSKOM MOREUZU, IMA MRTVIH! Napadnuta 2 tankera UAE, kreće nova američka blokada, Tramp uvodi taksu od 20% (VIDEO)
Cene nafte ponovo značajno skaču nakon treće uzastopne noći američkih vazdušnih udara na Iran i odmazdi koje Teheran izvodi u Ormuskom moreuzu i zemljama regiona u kojima se nalaze vojne baze SAD.
Skaj njuz navodi da je sinoćnja objava američkog predsednika Donalda Trampa da želi da SAD budu "čuvari" plovnog puta kroz Ormuski moreuz i da svim brodovima naplaćuju taksu od 20 odsto za zaštitu te pomorske rute od iranskih napada doprinela je porastu cene sirove nafte.
Iranski napadi na tankere tokom protekle noći u moreuzu dodatno su uticali na to, pošto je ključna ruta za isporuku nafte i gasa brodovima ponovo van upotrebe, barem kratkoročno gledano.
Petina svetskih isporuka ovih energenata prolazi Ormuskim moreuzom, uključujući iranski izvoz nafte i gasa, za koji je Tramp kazao da će ga ponovo blokirati zabranom ulaska i izlaska tankera iz luka na jugu Irana.
Ova blokada stupa na snagu večeras u 10 sati po vremenu u Srbiji.
Barel opet skoro 85 dolara
Barel sirove nafte tipa Brent, čija je cena referentna za ceo svet, za buduće isporuke (fjučersi) prodaje se od jutros za nešto manje od 85 dolara.
To je oko 13 dolara više od cene od pre početka rata SAD i Izraela protiv Irana, ali je i dalje znatno ispod vrhunca tokom ovog sukoba kada je probijena granica od 120 dolara.
Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je da je jedan član posade poginuo, a nekoliko njih je povređeno nakon što su dva tankera pogođena iranskim raketama u Ormuskom moreuzu.
Navodi se da je član posade bio Indijac, dok je ranjeno osam drugih - šest Indijaca i dva Ukrajinca, od kojih četvoro imaju teške povrede.
Napad u teritorijalnim vodama Omana
Ministarstvo je saopštilo da su se vazdušni udari dogodili u južnom delu tog plovnog puta u teritorijalnim vodama Omana i osudila "drski napad" i "jasno kršenje međunarodnog prava".
- Država (UAE) zadržava puno pravo da odgovori na ovu eskalaciju i da preduzme sve neophodne mere kako bi zaštitila svoje teritorije, ljude i stanovnike, čime bi osigurala očuvanje svog suvereniteta, bezbednosti i stabilnosti, i zaštitila svoje interese i nacionalne kapacitete. Ministarstvo izražava da je u stanju visoke pripravnosti i potpuno spremno da se nosi sa svim pretnjama i da preduzima sve neophodne mere kako bi se čvrsto suprotstavilo svemu što ima za cilj podrivanje bezbednosti i stabilnosti države - piše u saopštenju Ministarstva odbrane UAE.
Ono je usledilo ubrzo nakon što je američka vojska započela treće uzastopne noćne vazdušne udare na Iran.
Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, saopštila je da su napadi pokrenuti po naredbi Trampa i da će trupe SAD "nastaviti da nameću veliku cenu iranskim snagama i umanjuju njihovu sposobnost da napadaju nevine civile i komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu".
Američka vojska je kasnije objavila da je "uspešno pogodila" ciljeve u Bušeru, Ča Baharu, Džasku, Konaraku, Abu Musi i Bandar Abasu.
CENTCOM je takođe saopštio da je više od 50.000 američkih vojnika raspoređeno širom Bliskog istoka.