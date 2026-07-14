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Rusija je noćas i jutros izvela novi napad balističkim raketama na Kijev, nekoliko sati nakon što su Ukrajina i devet evropskih zemalja objavile osnivanje koalicije za razvoj protivvazdušne odbrane (PVO) sa ciljem suprotstavljanja balističkim projektilima iz Moskve.

Vitalij Kličko, radonačelnik ukrajinske prestonice, kazao je rano jutros da jedinice PVO pokušavaju da odbiju napade.

On je dodao je da su nakon napada izbili požari u gradskom okrugu Goloseivski.

Prema navodima sa društvenih mreža, Rusija je u ovom napadu koristila rakete PVO sistema S-400 koje su modifikovane za ofanzivnu umesto defanzuvnu namenu.

Napadi su deo eskalacije sukoba sa ruske strane poslednjih nedelja koja je dovela do novih napada na Ukrajinu, kao i ukrajinskih napada na rusku teritoriju.

Najmanje devet ljudi je poginulo u nedelju u napadima i u Ukrajini i u Rusiji.

Al Džazira navodi da najnoviji napadi na Kijev ukazuju na sve veću opasnost koju za Ukrajinu predstavljaju ruske balističke rakete, koje putuju nekoliko puta brže od brzine zvuka.

Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Par desetina šefova država i vlada zemalja članica "Koalicije voljnih" okupilo se juče u Parizu na sastanku na kojem su razgovarali o tome kako podržati Ukrajinu i izvršiti pritisak na Rusiju da okonča rat, koji je sada već u petoj godini trajanja.

Planovi koalicije uključuju razvoj novog antibalističkog raketnog sistema kao alternativnog i jeftinijeg rešenja za američki sistem Patriot.

Kijev Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Ukupno deset zemalja, zajedno sa desetak firmi iz sektora odbrambene industrije, sastalo se na marginama skupa u Parizu kako bi razgovarali o onome što su nazvali Koalicijom integrisanih antibalističkih raketa.

S-400 Foto: Kirill Kallinikov / Sputnik / Profimedia

- Verujemo da zaštita Evrope zahteva globalno rešenje integrisane arhitekture protivraketne odbrane kako bi se odvratile i porazile buduće raketne pretnje, razvijene kroz kolektivne napore, tehnološku otvorenost i pouzdanu industrijsku saradnju. To će dopuniti postojeće sisteme balističke raketne odbrane, uključujući suverena evropska rešenja koja su već nabavljena ili će ih zemlje učesnice nabaviti - naveli su lideri Danske, Francuske, Nemačke, Italije, Holandije, Norveške, Španije, Švedske, Ukrajine i Velike Britanije u saopštenju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zamolio je saveznike da Kijevu pošalju više oružja i podstakao Evropu da sarađuje sa njima na zajedničkom sistemu antibalističke protivvazdušne odbrane.

Kijev je postigao značajan uspeh u intenziviranim napadima dronovima unutar Rusije, usmerenim na takozvane tankere "flote u senci", naftna postrojenja i fabrike oružja.

Kao odgovor, Rusija je povećala udare raketama i dronovima na civilne mete, ubivši desetine ljudi, uključujući najmanje četiri osobe prošlog vikenda.