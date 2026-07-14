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Ukrajinski dronovi dugog dometa su stigli do jednog od najvećih ruskih petrohemijskih postrojenja, 1.300 km od granice, i ciljali su veliku rafineriju nafte na jugu Rusije.

Ukrajinske snage su preko noći sa ponedeljka na utorak napale jedan od najvećih ruskih petrohemijskih kompleksa, a izveštaji su o požaru u kompaniji "Gazpromnjeftehim Salavat" u ruskoj Republici Baškortostan.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad.

"Naši ratnici nastavljaju da uvode sankcije dugog dometa ruskim preduzećima i postrojenjima koja hrane rat", rekao je Zelenski.

On je ponovio da Kijev želi završetak sukoba, navodeći da "ovaj rat mora biti okončan".

"Svi razumni diplomatski predlozi nalaze se na stolu", rekao je Zelenski.

Prema ukrajinskim kanalima za praćenje, koji su objavili snimke incidenta, napad je izazvao požar u postrojenju.

Ruski nezavisni medij Astra, pozivajući se na snimke očevidaca koji prikazuju višestruke eksplozije i veliki oblak crnog dima, takođe je izvestio da je postrojenje pogođeno.

Ekonomski analitičar Vjačeslav Širjajev rekao je da je kompleks Salavat poslednji veliki proizvođač benzina u Rusiji koji nije bio napadnut ove godine. Objekat je prethodno napadnut dva puta u septembru 2025. godine.

Gazpromnjeftehim Salavat proizvodi benzin, dizel gorivo, kerozin, tečni naftni gas, butil alkohole, amonijak, ureu i druge petrohemijske proizvode.

Prema ruskim medijima, fabrika je 2024. godine preradila 7,2 miliona metričkih tona sirovina - oko 2,7% ukupnog kapaciteta rafinerije u Rusiji - proizvodeći 1,5 miliona tona benzina i 2,5 miliona tona dizel goriva.

Šef Baškortostana Radij Habirov potvrdio je napad dronom na "industrijsku zonu Salavat", rekavši da je napad "odbijen" i da je nekoliko požara izazvalo krhotine oborenih dronova. Međutim, nije eksplicitno potvrdio da je sama rafinerija pogođena.

Napad na rafineriju Afipski u Krasnodarskom kraju

U međuvremenu, ukrajinski dronovi su, kako se navodi, ciljali i naftnu rafineriju Afipski u ruskom Krasnodarskom kraju, jednu od najvećih rafinerija na jugu Rusije.

Rafinerija ima godišnji kapacitet prerade od 6,25 miliona tona sirove nafte i gasnog kondenzata koji se isporučuju iz Zapadnog Sibira i regiona Volga-Ural putem cevovoda i železnice.

Proizvodi benzin, dizel gorivo, vakuumsko gasno ulje, lož ulje, sumpor i druge naftne proizvode koje koristi ruska vojska.

Ruske regionalne vlasti potvrdile su da je u rafineriji izbio požar. Ukrajinski Telegram kanal Krimski vetar izvestio je da su se prve eksplozije dogodile oko ponoći i opisao požar kao "masivni".

Prema Astri, požar je izbio u blizini rezervoarskog parka rafinerije, u kojem se skladište proizvodi namenjeni izvozu, uključujući benzin, dizel gorivo, destilate gasnog kondenzata, ostatke teškog lož ulja i sumpor.

Rafinerija Afipski je prethodno bila meta napada ukrajinskog dronova 11. juna.