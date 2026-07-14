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Bugarska se povlači iz koalicije zemalja koje podržavaju Ukrajinu u njenoj odbrani od ruske agresije, objavio je premijer Rumen Radev.

Ovaj potez dodatno udaljava Bugarsku od većine članica Evropske unije koje podržavaju Ukrajinu, izveštava Blumberg.

Rumen Radev izabran za novog premijera Bugarske Foto: Valentina Petrova/AP

Radev kritikuje slanje pomoći

Radev, koji je poznat kao glasni kritičar slanja vojne pomoći Ukrajini, više puta je odbacio optužbe da zauzima proruski stav u ratu.

On ističe da se zalaže za "pragmatične" odnose sa Kremljem.

Iako je učestvovala na prethodnim sastancima, Bugarska nije poslala svog predstavnika na sastanak koalicije u Parizu u ponedeljak.

"Ne učestvujemo u koaliciji koja insistira na nastavku finansijske i vojne pomoći Ukrajini", rekao je Radev danas novinarima.

"Rešenje ovog sukoba ne leži u njegovom produžavanju vojnim sredstvima, već u snažnoj diplomatskoj misiji koja će konačno zaustaviti eskalaciju", dodao je.

(Kurir.rs/Blumberg/Indeks)

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