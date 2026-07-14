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Bugarska se povlači iz koalicije zemalja koje podržavaju Ukrajinu u njenoj odbrani od ruske agresije, objavio je premijer Rumen Radev.

Ovaj potez dodatno udaljava Bugarsku od većine članica Evropske unije koje podržavaju Ukrajinu, izveštava Blumberg.

1/10 Vidi galeriju Rumen Radev izabran za novog premijera Bugarske Foto: Valentina Petrova/AP

Radev kritikuje slanje pomoći

Radev, koji je poznat kao glasni kritičar slanja vojne pomoći Ukrajini, više puta je odbacio optužbe da zauzima proruski stav u ratu.

On ističe da se zalaže za "pragmatične" odnose sa Kremljem.

Iako je učestvovala na prethodnim sastancima, Bugarska nije poslala svog predstavnika na sastanak koalicije u Parizu u ponedeljak.

"Ne učestvujemo u koaliciji koja insistira na nastavku finansijske i vojne pomoći Ukrajini", rekao je Radev danas novinarima.