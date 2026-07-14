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Rusija je ponovo upotrebila jednu od svojih najrazornijih avio-bombi u ratu u Ukrajini.

Ovog puta, meta je bio grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti, koji se nalazi nedaleko od linije fronta, a snimak snažne eksplozije se brzo proširio društvenim mrežama.

Prema PolskieRadio24.pl, ruske snage su bacile bombu FAB-3000 na Orihiv,jednu od najtežih konvencionalnih bombi u svom arsenalu.

Objavljeni snimak prikazuje trenutak udara u urbanom području, nakon čega se ogroman oblak dima diže iznad grada.

Autentičnost snimak i upotrebu bombe potvrdili su analitičari otvorenih izvora obaveštajnih podataka (OSINT).

FAB-3000 je jedna od najrazornijih konvencionalnih avio-bombi koje je Rusija koristila u ratu.

Njena ukupna masa je oko tri tone, dok samo eksplozivno punjenje teži oko tonu i po.

Razvijena je u Sovjetskom Savezu 1946. godine za uništavanje velikih industrijskih postrojenja, podzemnih objekata i brana.

Bomba FAB-3000 Foto: Printscreen YouTube