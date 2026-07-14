RUSIJA BACILA BOMBU OD TRI TONE NA UKRAJINSKI GRAD! Objavljen jeziv snimak udara (VIDEO)
Ovog puta, meta je bio grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti, koji se nalazi nedaleko od linije fronta, a snimak snažne eksplozije se brzo proširio društvenim mrežama.
Prema PolskieRadio24.pl, ruske snage su bacile bombu FAB-3000 na Orihiv,jednu od najtežih konvencionalnih bombi u svom arsenalu.
Objavljeni snimak prikazuje trenutak udara u urbanom području, nakon čega se ogroman oblak dima diže iznad grada.
Autentičnost snimak i upotrebu bombe potvrdili su analitičari otvorenih izvora obaveštajnih podataka (OSINT).
FAB-3000 je jedna od najrazornijih konvencionalnih avio-bombi koje je Rusija koristila u ratu.
Njena ukupna masa je oko tri tone, dok samo eksplozivno punjenje teži oko tonu i po.
Razvijena je u Sovjetskom Savezu 1946. godine za uništavanje velikih industrijskih postrojenja, podzemnih objekata i brana.
Prema pisanju PolskieRadio24.pl, Rusija je početkom 2024. godine nastavila serijsku proizvodnju ovog oružja, koje je poslednji put korišćeno u velikim razmerama tokom sovjetske intervencije u Avganistanu pre više od četiri decenije.
(Kurir.rs/PolskieRadio24.pl/Večernji)