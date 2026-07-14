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Mađarska skupština ubedljivom većinom izglasala je nepoverenje predsedniku države Tamašu Šujoku, smatrajući ga bliskim saveznikom donedavnog premijera Viktora Orbana, koji je posle 16 godina pretrpeo ubedljiv poraz na izborima u aprilu.

Tisa, stranka premijera Petera Mađara, iskoristila je dvotrećinsku većinu u skupštini kako bi usvojila 17. amandman na Ustav, kojim se okončava mandat Šujoka i predsednika Ustavnog suda Petera Polta.

Bio je to najdramatičniji dan u parlamentu otkako je Mađarova Tisa preuzela vlast početkom maja, posle ubedljive pobede nad Orbanovom strankom Fidesom na izborima 12. aprila.

1/4 Vidi galeriju Tamaš Šujok Foto: Pink, x/magyarpeterMP, Petar Aleksić

Mogući ustavni sukob ako Šujok odbije da potpiše

Šujok sada ima pet dana da potpiše amandman koji predstavlja kraj njegove političke karijere ili da ga prosledi Ustavnom sudu na razmatranje.

Ako odluči da amandman prosledi Ustavnom sudu, premijer Mađar je najavio da će pokrenuti postupak njegovog opoziva, čime bi predsednik automatski bio suspendovan sa funkcije.

Druga mogućnost bila bi da Šujok jednostavno podnese ostavku kako bi se, u interesu zemlje, izbegla ustavna kriza, na šta ga nova vlada nedeljama poziva.

Fides napustio sednicu i optužio vlast za tiraniju

Poslanici opozicionog Fidesa napustili su 13. jula sednicu parlamenta pre glasanja, optužujući vladajuću Tisu za "tiraniju".

Fides tvrdi da amandman daje vladi proizvoljnu moć da smeni bilo kog državnog funkcionera sa položaja, i to sa trenutnim dejstvom.

"Velika ironija ove situacije jeste u tome što je Fides postao žrtva sopstvenog shvatanja vlasti", rekao je Peter Rona, bivši opozicioni kandidat za predsednika, za BBC.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban Foto: ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM GENE/MTI/Hungarian PM’s General Dep, MARTIN DIVISEK/EPA, Denes Erdos/AP

Ustav iz 2011. godine, koji je donela Orbanova vlada, ugradio je princip "pobednik uzima sve".

Tokom perioda vladavine od 2010. do 2026. godine, Fides je preoblikovao mađarsku državu prema sopstvenim interesima i popunio navodno nezavisne državne institucije partijskim lojalistima, koristeći dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Aplauz poslanika Tise nakon glasanja

Kada su objavljeni rezultati glasanja o nepoverenju predsedniku Šujoku, 141 poslanik stranke Tisa ustao je i pozdravio odluku velikim aplauzom.

Amandman predviđa i da iz Ustavnog suda budu sklonjene sudije starije od 70 godina i zabranjuje poslanicima koji su već odslužili tri mandata da se ponovo kandiduju, što se odnosi na više od polovine sadašnjih poslanika Fidesa.

"Potpuno podržavam smenu predsednika Šujoka", rekao je Andraš Baka, bivši predsednik Vrhovnog suda, za BBC.

Ocenio je da je Mađarska od 1989. do 2010. godine bila uređena vladavinom prava, ali da je potom Fides preuzeo državne institucije i stvorio autoritarni sistem.

"Sada je veoma teško razgraditi sofisticirani autoritarni režim... koji je osmišljen tako da opstane čak i posle izbornog poraza", rekao je Baka.

Novi ustav i promene koje menjaju politički sistem

Sedamnaesti amandman zapravo predstavlja paket brojnih zakona čiji je cilj da usmeravaju zemlju do usvajanja novog ustava, što se očekuje za dve ili tri godine.

Baka je rekao da se ne slaže samo sa jednim delom tog paketa, odredbom kojom se poslanicima koji su odslužili tri mandata onemogućava da se ponovo kandiduju.

"Time se ograničava pravo biračima da glasaju za koga žele", ocenio je on.

Orbanova stranka pokušava da se oporavi od šokantnog poraza na aprilskim izborima. Od tada, Orban gotovo da se nije pojavljivao u javnosti i odbio je da dođe u parlament.

Na dan glasanja o poverenju predsedniku Mađarske, Orban je otišao u Sjedinjene Američke Države kako bi 19. jula gledao finale u Nju Džerziju.

U Fidesu raste nezadovoljstvo Orbanom. Mnogi članovi stranke zbunjeni su njegovim odsustvom.