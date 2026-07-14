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Ništa se ne može dobiti izolovanjem Srbije, pošto je jedini rezultat toga guranje Srbije u ruke protivnika (SAD), poput Rusije i Kine.

Ovo piše u odeljku o Zapadnom Balkanu najnovijeg specijalnog izveštaja "Heritidž fondacije", vodećeg američkog konzervativnog tink-tenka za koji se veruje da ima popriličan uticaj na aktuelnu administraciju predsednika Donalda Trampa, kako u odabiru kadrova, tako i u sprovođenju njene politike.

Izveštaj pod nazivom "NATO 3.0 i američka bezbednosna strategija u Evropi" objavljen je 16. juna uoči samita Alijanse koji je u međuvremenu održan u turskoj prestonici Ankari.

Primerak ovog izveštaja dobio sam tokom posete sedištu "Heritidž fondacije" u Vašingtonu, tokom boravka u SAD krajem juna i početkom jula, omogućenog uz podršku američke ambasade u Srbiji i Stejt departmenta, a povodom obeležavanja 250. godišnjice osnivanja najmoćnije zemlje sveta.

Prilikom posete "Heritidž fondaciji" susreo sam se, zajedno sa grupom kolega novinara iz Srbije, sa Vilsonom Biverom, višim političkim savetnikom za budžetske izdatke za odbranu i politiku NATO u Centru za nacionalnu bezbednost "Daglas i Sara Alison", koji funkcioniše u okviru fondacije.

Biver je zajedno sa Robertom Pitersom, vršiocem dužnosti direktora Alison centra, koautor pomenutog izveštaja.

1/3 Vidi galeriju Sedište "Heritidž fondacije" u Vašingtonu Foto: Jose Luis Magana/FR159526 AP, Robyn Stevens Brody / Sipa USA / Profimedia

U odeljku posvećenom našem regionu Biver i Piters u izveštaju navode da "primarni interes Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu nije vezan za rukovodstvo ili unutrašnju politiku bilo koje zemlje regiona, već za stabilnost, ekonomski razvoj i rešavanje sukoba u regionu, čime se ograničava sposobnost Kine, Rusije i drugih da deluju kao remeteći faktori i iskorišćavaju region za destabilizaciju Evrope ili stvaranje ekonomskih upliva kojima bi uticali na Evropu".

- Napori učinjeni tokom Trampove prve administracije na rešavanju sporova između Srbije i Kosova bili su za pohvalu i možda su mogli da budu uspešni da je bilo više vremena. Obnavljanje nastojanja da se reše ti sporovi i normalizuju odnosi između Srbije i Kosova bili bi od koristi za sve strane i mogli bi da posluže kao inicijalni most ka bližoj integraciji s ostatkom Evrope kako Srbije, tako i Kosova - piše u izveštaju.

U njemu se navodi da "Beograd svakako ima interes da normalizuje odnose sa susedima i gradi ekonomske veze koje će omogućiti Srbima da uživaju u povišenom ekonomskom razvoju".

- Ništa se ne može dobiti izolovanjem Srbije, pošto je jedini rezultat toga guranje Srbije u ruke protivnika (SAD), poput Rusije i Kine. Potreban je pomirljiviji pristup u kojem se Amerika i Evropa angažuju zajedno sa Srbijom na rešavanju regionalnh sporova i podsticanju ekonomskog razvoja kako Srbije tako i Kosova - zaključuje se u delu izveštaju o Srbiji.

Specijalni izveštaj "Heritidž fondacije" Foto: Kurir

U njemu se dalje navodi da "vlast koja je Dejtonskim sporazumom uspostavljena u Bosni i Hercegovini (BiH) nikada nije bila osmišljena da bude trajna" i da su "Bosanci bilo kog porekla patili zbog najmanje logične i najmanje efikasne vladajuće strukture koja se večno nastavlja u Sarajevu".

- Sjedinjene Američke Države i Evropa bi trebalo da razmotre uspostavljanje reprezentativnije i pravednije vladajuće strukture koja snižava separatističke pritiske, jača nastojanja zemlje ka Zapadu i obnavlja suverenitet BiH sa tri međusobno jednake federalne jedinice zasnovane na postojećim teritorijalnim podelama u okviru konfederalnog sistema sličnog onom u Švajcarskoj ili Belgiji - piše u izveštaju "Heritidž fondacije".

Ova fondacija ima oko 300 zaposlenih, a još od 90-ih godina se bavi i balkanskim pitanjem.

Kapitol Foto: Kurir

Stiče se utisak da je i u njoj, kao i u američkom Kongresu, deo starijih konzevativaca i republikanaca i dalje pod uticajem stavova o Srbiji iz tih godina, dok se mlađi analitičari i kongresmeni koji se sada probijaju u prvi plan više zalažu za prijateljske odnose sa našom zemljom.

Pomenuti izveštaj naizgled budi nadu da bi napori u vezi sa Zapadnim Balkanom mogli da se vrate u fokus Trampove administracije u drugom mandatu.

Pored posete "Heritidž fondaciji", u Vašingtonu smo imali prilike da razgovaramo i s Akramom Elijasom, prvim čovekom konsultantske firme "Kapital komjunikejšens grup".