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Tokom vojne parade u Parizu, održane povodom obeležavanja Dana pada Bastilje, pažnju prisutnih privukao je srdačan susret prve dame Francuske Brižit Makron i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Njih dvoje razmenili su topao pozdrav i nekoliko reči u prijateljskoj atmosferi, uz osmehe i rukovanje, što nije promaklo oku brojnih fotografa i televizijskih kamera.

Susret je usledio pre početka centralnog dela svečanosti na kojoj su prisustvovali brojni svetski zvaničnici i visoki predstavnici država, među njima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dan pada Bastilje, koji se tradicionalno obeležava 14. jula, predstavlja najvažniji nacionalni praznik Francuske i svake godine okuplja domaće i strane goste na svečanoj vojnoj paradi na Jelisejskim poljima.

Ovogodišnja ceremonija protekla je u znaku međunarodne saradnje i podrške evropskim partnerima, a prisustvo predsednika Ukrajine dodatno je naglasilo politički značaj događaja.

Francuska Pariz Dan pada Bastilje vojna parada Emanuel Makron Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Srdačan pozdrav Brižit Makron i Volodimira Zelenskog bio je jedan od zapaženijih trenutaka uoči početka parade, simbolično potvrđujući bliske odnose Francuske i Ukrajine u trenutku kada dve zemlje nastavljaju intenzivnu saradnju na političkom i diplomatskom planu.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

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