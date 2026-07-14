DETALJI SA VOJNE PARADE KOJI JE SVIMA ZAPAO ZA OKO! Pogledajte reakciju Brižit Makron kada se srela sa Zelenskim u Parizu (VIDEO)
Tokom vojne parade u Parizu, održane povodom obeležavanja Dana pada Bastilje, pažnju prisutnih privukao je srdačan susret prve dame Francuske Brižit Makron i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.
Njih dvoje razmenili su topao pozdrav i nekoliko reči u prijateljskoj atmosferi, uz osmehe i rukovanje, što nije promaklo oku brojnih fotografa i televizijskih kamera.
Susret je usledio pre početka centralnog dela svečanosti na kojoj su prisustvovali brojni svetski zvaničnici i visoki predstavnici država, među njima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Dan pada Bastilje, koji se tradicionalno obeležava 14. jula, predstavlja najvažniji nacionalni praznik Francuske i svake godine okuplja domaće i strane goste na svečanoj vojnoj paradi na Jelisejskim poljima.
Ovogodišnja ceremonija protekla je u znaku međunarodne saradnje i podrške evropskim partnerima, a prisustvo predsednika Ukrajine dodatno je naglasilo politički značaj događaja.
Srdačan pozdrav Brižit Makron i Volodimira Zelenskog bio je jedan od zapaženijih trenutaka uoči početka parade, simbolično potvrđujući bliske odnose Francuske i Ukrajine u trenutku kada dve zemlje nastavljaju intenzivnu saradnju na političkom i diplomatskom planu.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)