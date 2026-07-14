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Dosadašnja premijerka Ukrajine Julija Sviridenko, prema tvrdnjama izvora iz kabineta predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, za sada nije pristala da preuzme funkciju ambasadorke Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što ode sa premijerske pozicije.

Kako prenosi Ukrainska Pravda, pozivajući se na dobro obaveštene izvore iz okruženja predsednika, odluka još uvek nije konačna, ali je prva reakcija Sviridenko bila izrazito negativna.

"Julija je to glatko odbila. Jednostavno je rekla - 'gubite se'", navodi jedan od izvora iz kabineta predsednika.

S druge strane, izvori bliski samoj Juliji Sviridenko navode da ona još uvek vaga opcije i razmišlja o narednim koracima u karijeri nakon napuštanja vlade.

"Ona i dalje ima dovoljno vremena. Doneće konačnu odluku do septembra“", objašnjava izvor blizak dosadašnjoj premijerki.

1/12 Vidi galeriju Julija Sviridenko, premijerka Ukrajine Foto: ANDRII NESTERENKO/EPA, ZUZANA GOGOVA/EPA

Pozadina

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se 12. jula sa Julijom Sviridenko, nakon čega je javno saopštio da će ona napustiti čelo vlade kako bi preuzela "novu i važnu oblast odnosa sa ključnim partnerom".

Poslanik Jaroslav Železnjak ubrzo je izvestio da je planirano da Sviridenko postane nova ambasadorka Ukrajine u SAD. Mediji prenose da je dosadašnja ambasadorka u Vašingtonu, Olha Stefanišina, sama zatražila da se povuče sa te funkcije iz ličnih razloga.

1/16 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Ko su kandidati za novog premijera?

Uporedo sa smenom na vrhu vlade, Zelenski je već započeo konsultacije sa potencijalnim naslednicima. Tokom 12. jula, predsednik Ukrajine je održao pojedinačne sastanke sa nekoliko ključnih figura koje figuriraju kao kandidati za novog predsednika Vlade.

Prema izvorima Ukrajinske pravde, u najužem krugu kandidata nalaze se:

Serhij Korecki – generalni direktor Naftogaza i direktor Ukrnafte

Denis Šmihal – aktuelni ministar energetike

Mihailo Fedorov – ministar odbrane

Ihor Terehov – gradonačelnik Harkova

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, EPA Stringer