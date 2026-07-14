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Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, u utorak je glasao za smenu premijerke Julije Sviridenko, a zajedno sa njom i celog kabineta.

Odluka je usledila nakon što je predsednik Volodimir Zelenski u nedelju objavio rekonstrukciju vlade, a očekuje se da će parlament u četvrtak glasati za Sviridenkovu zamenu.

Tokom saslušanja u parlamentu u utorak, 258 poslanika je glasalo za njeno razrešenje, što je formalni korak potreban nakon ostavke ministra.

1/12 Vidi galeriju Julija Sviridenko, premijerka Ukrajine Foto: ANDRII NESTERENKO/EPA, ZUZANA GOGOVA/EPA

Prema pisanju ukrajinskog Interfaksa, Sviridenko je u govoru o ostavci u parlamentu istakla svoja dostignuća tokom mandata premijerke, koja su uključivala obezbeđivanje paketa kredita od 90 milijardi evra od EU.

"Finansijska podrška naših partnera nam daje poverenje ove i sledeće godine", rekla je ona.

Sviridenko je takođe bila ključna figura u obezbeđivanju sporazuma o mineralima sa SAD, potpisanog tokom njenog mandata kao ministarke ekonomije.

Njena ostavka u utorak usledila je neposredno pre godinu dana nakon što je imenovana za premijerku 17. jula 2025. godine.

Zelenski je tokom nedeljne objave nagovestio ulogu Sviridenko u inostranstvu, navodno kao izaslanice Ukrajine u Vašingtonu, ali je ona odbila ponudu, prema izvorima koje je naveo lokalni list "Ukrajinska pravda".