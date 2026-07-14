Vakcina bi mogla da pruži zaštitu i od retkog Bundibugjo soja ebole, koji je povezan sa epidemijom u Kongu i Ugandi

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Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ima manje od polovine sredstava potrebnih za borbu protiv epidemije ebole u ​​istočnom delu Demokratske Republike Kongo, izjavio je danas zvaničnik te organizacije i pozvao donatore da ne napuštaju tu zemlju u kritičnoj fazi epidemije.

SZO je prikupila oko 40 odsto od zatraženih 115 miliona dolara za suzbijanje epidemije ebole u Bundibugju, za koju ne postoji dokazan lek niti vakcina, prenosi agencija Rojters.

Prema vladinim podacima, zaraženo je najmanje 1.926 osoba, a 702 su preminule.

"Ova epidemija zahteva resurse koji odgovaraju obimu izazova sa kojima se suočavamo. I to nije teret koji DR Kongo može sama da nosi", rekao je šef Programa za vanredne zdravstvene situacije SZO Čikve Ihekvezu novinarima u Ženevi nakon posete najteže pogođenoj provinciji Ituri.

1/12 Vidi galeriju Epidemija ebole u DR Kongo Foto: Moses Sawasawa/AP

Ihekvezu je rekao da je odgovor dostigao kritičnu tačku, sa intenziviranim naporima za otkrivanje i izolaciju pacijenata nakon što su se slučajevi ove nedelje proširili na dve nove provincije.

"To je pomalo kao maraton. Ne smeš da odustaneš posle prvog ili drugog kruga. Jednostavno moraš da nastaviš dalje, čak i kada se umoriš i iscrpiš", rekao je on.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Ponovio je procene da je stvarni broj slučajeva ebole u ​​Kongu najmanje dvostruko, a možda i više od četiri puta veći od zvaničnog broja.