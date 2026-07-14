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Snažno nevreme pogodilo je delove Nemačke, donoseći obilne padavine, olujni vetar, grmljavinu i grad veličine teniskih loptica, objavio je "Špigel".

Najintenzivnije nevreme već je pogodilo sever zemlje. U okrugu Ludvigslust-Parhim u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji padao je grad veličine teniske loptice, a velike količine leda prekrile su tlo do te mere da su na pojedinim mestima morale da budu uklanjane građevinskim mašinama, ističe nemački list.

Lokalni centar za vanredne situacije saopštio je da je tokom jednog sata primljeno oko 168 poziva zbog posledica nevremena.

Vatrogasci su intervenisali zbog poplavljenih podruma i uklanjanja oborenog drveća.

U gradu Elmšorn u pokrajini Šlezvig-Holštajn oluja je izazvala probleme i policiji. Policijsko vozilo ostalo je zaglavljeno na poplavljenom putu tokom intervencije, nakon što je voda onemogućila dalje kretanje.

U incidentu nije bilo povređenih. U istom gradu grom je izazvao požar na krovu porodične kuće. Vatrogasci su po dolasku zatekli plamen i gust dim, ali su im snažna kiša i opasnost od novih udara groma otežavali intervenciju.

Neke vatrogasne merdevine u početku nisu mogle da budu korišćene zbog opasnosti po bezbednost ekipa, pa su vatrogasci požar gasili iz unutrašnjosti objekta uz upotrebu opreme za zaštitu disajnih organa. Iako se prvobitno verovalo da je jedna osoba ostala zarobljena u kući, kasnije je potvrđeno da niko nije pronađen.