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Pilot jedne britanske avio-kompanije tokom probnog leta ispisao je na nebu poruku "I'm bored" ("Dosadno mi je"), što je zabeleženo putem servisa Flightradar24.

Prema podacima Flightradar24, avion kompanije Ravenair leteo je oko dva sata, a poruka je iscrtana iznad područja na granici između Engleske i Velsa.

Kako bi formirao natpis "I'm bored", pilot je oko 20 minuta izvodio oštre zaokrete, pažljivo prateći unapred osmišljenu putanju leta.

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Iz kompanije Ravenair saopšteno je da je pilot u dvadesetim godinama i da protiv njega nisu preduzete nikakve disciplinske mere.

Operativni direktor kompanije, Vejn Beret, pohvalio je pilotske veštine mladog pilota i objasnio da je reč o rutinskom probnom letu.