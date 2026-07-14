NOVI POŽAR U ČERNOBILJSKOJ ZONI ISKLJUČENJA! Vatrena stihija zahvatila šumsko tlo na površini od 1 HEKTARA, poznato šta se dešava sa nivoom radijacije (FOTO)
Spasioci Državne službe za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je zahvatio šumsko tlo na površini od 1 hektara u zoni isključenja oko Černobilja, saopštila je Državna služba za vanredne situacije, prenosi Ukrinform.
Napori za gašenje požara i dalje traju. Zahvaljujući brzoj i koordinisanoj akciji spasilaca, sprečeno je širenje požara na veće površine.
Situacija je pod potpunom kontrolom. Preduzimaju se mere za potpuno gašenje izolovanih žarišta tinjajućeg žara.
Državna služba za vanredne situacije je naglasila da stručnjaci neprekidno mere nivoe radijacije u okruženju.
Prema rezultatima stalnog praćenja, ovi nivoi ostaju u granicama prirodnog fonda i ne prelaze utvrđene dozvoljene granice.
Kako je ranije izvestio Ukrinform, spasioci su 10. jula ugasili veliki požar u zoni isključenja oko Černobilja; ova operacija je trajala dve nedelje.
(Kurir.rs/Ukrinform)