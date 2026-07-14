Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Spasioci Državne službe za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je zahvatio šumsko tlo na površini od 1 hektara u zoni isključenja oko Černobilja, saopštila je Državna služba za vanredne situacije, prenosi Ukrinform.

Napori za gašenje požara i dalje traju. Zahvaljujući brzoj i koordinisanoj akciji spasilaca, sprečeno je širenje požara na veće površine.

Situacija je pod potpunom kontrolom. Preduzimaju se mere za potpuno gašenje izolovanih žarišta tinjajućeg žara.

Državna služba za vanredne situacije je naglasila da stručnjaci neprekidno mere nivoe radijacije u okruženju.

1/6 Vidi galeriju Požar u zoni isključenja u Černobilju Foto: Državna služba Ukrajine za vanredne situacije Kijevske oblasti

Prema rezultatima stalnog praćenja, ovi nivoi ostaju u granicama prirodnog fonda i ne prelaze utvrđene dozvoljene granice.