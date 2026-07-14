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Ruske snage su u protekla 24 sata izgubile još 1.120 vojnika, šest tenkova i 46 artiljerijskih sistema, dok je ukrajinska vojska zabeležila 244 borbena sukoba duž linije fronta.

Prema podacima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, objavljenim 14. jula, ukupni procenjeni gubici Rusije od početka invazije 24. februara 2022. godine dostigli su 1.420.690 poginulih i ranjenih vojnika.

Ukupni ruski gubici od početka rata

Ukrajina je takođe saopštila da je tokom prethodnog dana uništeno jedno oklopno borbeno vozilo, dva višecevna raketna sistema, dva sistema protivvazdušne odbrane, 11 kopnenih robotskih sistema, 1.508 operativno-taktičkih bespilotnih letelica, tri krstareće rakete, 330 vozila i cisterni za gorivo, kao i četiri jedinice specijalne vojne opreme.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Prema podacima ukrajinskog Generalštaba, ukupni ruski gubici od početka rata sada iznose 12.131 tenk, 24.932 oklopna borbena vozila, 45.911 artiljerijskih sistema, 1.931 višecevni raketni sistem, 1.491 sistem protivvazdušne odbrane, 437 aviona, 353 helikoptera, 1.905 kopnenih robotskih sistema, 407.201 operativno-taktičku bespilotnu letelicu, 4.899 krstarećih raketa, 33 broda i čamca, dve podmornice, 119.862 vozila i cisterni za gorivo, kao i 4.416 jedinica specijalne vojne opreme.

Najžešće borbe kod Pokrovska

Generalštab Ukrajine je naveo da su u protekla 24 sata zabeležena ukupno 244 borbena sukoba, pri čemu su ruske snage izvele najveći broj napada u pravcu Pokrovska.

Ranije su se pojavili izveštaji da je Rusija izgubila sposobnost da održava nekadašnji tempo vojnog regrutovanja.