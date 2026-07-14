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Britanska policija saopštila je da je navodno brutalno ubistvo bivše ministarke i političarke Reform UK En Vidikomb bilo "ciljani napad", ali da istražitelji i dalje pokušavaju da utvrde motiv.

Protivteroristička policija navela je da ispituje obim planiranja i pripreme navodnog ubistva, iako slučaj za sada nije zvanično okarakterisan kao teroristički čin.

Osumnjičeni je uhapšen u subotu uveče u Roteramu u Južnom Jorkširu, gotovo 480 kilometara od kuće u Devonu, gde je 78-godišnja političarka pronađena mrtva u četvrtak.

Foto: GaryRobertsphotography / Alamy / Profimedia

Najpre je priveden zbog sumnje za ubistvo, a potom je ponovo uhapšen i zbog sumnje za izvršenje, pripremu ili podsticanje terorističkih dela, saopštila je Protivteroristička policija jugoistočne Engleske.

Nakon toga, istragu je od policije Devona i Kornvola preuzela protivteroristička jedinica. Sud je odobrio produženje zadržavanja osumnjičenog za još sedam dana u skladu sa Zakonom o terorizmu.

Istraga motiva i moguće političke pozadine

Policija je saopštila da će istraga ubistva teći paralelno sa istragom motiva i pripreme napada.

Istražitelji nisu želeli da komentarišu da li proveravaju mogućnost planiranja napada na druge osobe, ali su potvrdili da razmatraju i mogućnost da su i drugi političari stranke Reform UK mogli biti potencijalne mete.

Policija je naglasila da je "jasno da je reč o ciljanom napadu", uz apel javnosti da ne deli neproverene informacije, jer su ovakve istrage izuzetno složene.

Poslednji sati života političarke

Prema dostupnim informacijama, telo En Vidikomb pronašla je njena pomoćnica u kući u mestu Hejtor na Dartmuru, gotovo 24 sata nakon što se veruje da je preminula.

Navodno je zadobila tešku povredu glave nakon što je pretučena, a istražitelji su u početku razmatrali mogućnost da je ubijena tokom provale koja je pošla po zlu.

Političarka Reform UK navodno je ubijena 8. jula oko 12.30 časova.

Foto: Ioannis Alexopoulos / AFP / Profimedia

Ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud izjavila je da osumnjičeni ranije nije bio poznat programu Prevent, koji prati osobe za koje postoji rizik od ekstremizma.

Istog dana između 11.54 i 12.10 gostovala je u programu jedne hrišćanske radio-stanice, gde je branila lidera Reform UK Najdžela Faraža povodom poklona od pet miliona funti, za koji je on tvrdio da je namenjen njegovoj bezbednosti.

Ranije tog dana uključila se i putem video-veze u emisiju TalkTV iz svog doma, poznatog kao "Widdecombe's Rest".

U 13 časova trebalo je da gostuje i u emisiji Meta Olrajta na Kanalu 5, ali se nije pojavila.

Producenti su joj u 12.48 poslali Zoom poziv, a u 12.55 i poruku: "Zdravo En, da li je sve u redu?", ali odgovora nije bilo.

Tokom emisije Met Olrajt obavestio je gledaoce da je Vidikomb trebalo da gostuje, ali da je prestala da odgovara na poruke.

Pošto je bila redovna gošća emisija Džeremija Vajna i Meta Olrajta i obično brzo odgovarala na pozive, njeno neoglašavanje izazvalo je zabrinutost.

Kuća En Vidikomb postala je mesto zločina nakon što je policija pokrenula istragu o ubistvu Foto: Youtube

Osoblje televizije pokušavalo je da je kontaktira tokom ostatka dana i narednog jutra, ali bez uspeha.

Kanal 5 je saopštio da je sve relevantne informacije prosledio policiji nakon što je objavljena vest o njenoj smrti.

Voditelj Den Voker kasnije je rekao da je kontaktiran i njen agent, od kojeg je zatraženo da ode do njene kuće.

Njeno telo pronađeno je tek narednog dana oko 11.40 časova, što znači da je gotovo 24 sata nije bilo moguće kontaktirati.

Novi tragovi i zaplenjeni materijal

Nadzorne kamere zabeležile su muškarca za kojeg se veruje da je glavni osumnjičeni kako ulazi u crveni hečbek ispred svoje kuće u Roteramu nešto pre osam časova ujutru 8. jula, nekoliko sati pre nego što se veruje da je političarka ubijena.

Policija je prethodno uhapsila još jednog muškarca u Njuton Abotu, oko 18 kilometara od njene kuće, ali je on kasnije pušten bez daljeg postupka.

Dvadesetosmogodišnji osumnjičeni uhapšen je u subotu, a istražitelji proveravaju da li je ubistvo bilo politički motivisano.

Prema navodima britanskih medija, na njegovim elektronskim uređajima pronađen je materijal povezan sa Rusijom i komunizmom.

Policija sada pokušava da utvrdi njegove političke stavove zbog sumnje da bi oni mogli predstavljati motiv ubistva.

Nakon pronalaska novih dokaza i informacija, protivteroristička policija zvanično je preuzela vođenje istrage.

Prema britanskom zakonu, osumnjičeni za terorizam mogu biti zadržani bez podizanja optužnice do 14 dana, za razliku od uobičajenog roka od 24 sata za druga krivična dela.

U hapšenju su učestvovali pripadnici protivterorističkih jedinica iz severoistočne Engleske i policije Južnog Jorkšira, iako u tom trenutku nije bilo zvanične potvrde da je reč o terorističkom incidentu.

Osumnjičeni je britanski državljanin bele rase.

Policija Devona i Kornvola, koja više ne vodi istragu, saopštila je da je od početka slučaja pružila profesionalan odgovor i da je primopredaja istrage protivterorističkoj jedinici protekla bez problema.