MUŠKARAC (34) PRONAĐEN MRTAV U KOFERU! Policija pronašla telo muškarca koga su ubili, pa ostavili u šumi
Muškarac čije je telo pronađeno u koferu identifikovan je nakon što je policija podigla optužnice protiv dvojice osumnjičenih za njegovo ubistvo.
Policija je prošlog četvrtka izašla na adresu u Vimbldonu u Londonu nakon prijave zbog zabrinutosti za bezbednost jednog muškarca.
Na adresi nije pronađena nijedna osoba, ali su istražitelji saopštili da veruju da je neko u toj kući pretrpeo teške povrede, nakon čega je pokrenuta istraga.
Sledećeg dana, u petak, telo muškarca pronađeno je u koferu u mestu Borstal u grofoviji Kent.
Identifikovan je kao tridesetčetvorogodišnji Dejl Mundel iz Islingtona, a policija njegovu smrt tretira kao sumnjivu.
Uhapšena dvojica muškaraca
Metropolitenska policija saopštila je da su istog dana uhapšena dvojica muškaraca.
Džošua Miler (32) u subotu je optužen za ubistvo i sprečavanje zakonite sahrane.
Džejmi Kuper (27) optužen je za sprečavanje zakonite sahrane.
Obojica su se juče pojavila pred Prekršajnim sudom u Medveju, koji im je odredio pritvor do nastavka postupka.
Policija je saopštila da su žrtva i dvojica optuženih bili međusobno poznati.
(Kurir.rs/The Sun)