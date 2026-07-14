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Muškarac čije je telo pronađeno u koferu identifikovan je nakon što je policija podigla optužnice protiv dvojice osumnjičenih za njegovo ubistvo.

Policija je prošlog četvrtka izašla na adresu u Vimbldonu u Londonu nakon prijave zbog zabrinutosti za bezbednost jednog muškarca.

Na adresi nije pronađena nijedna osoba, ali su istražitelji saopštili da veruju da je neko u toj kući pretrpeo teške povrede, nakon čega je pokrenuta istraga.

Sledećeg dana, u petak, telo muškarca pronađeno je u koferu u mestu Borstal u grofoviji Kent.

Identifikovan je kao tridesetčetvorogodišnji Dejl Mundel iz Islingtona, a policija njegovu smrt tretira kao sumnjivu.

Uhapšena dvojica muškaraca

Metropolitenska policija saopštila je da su istog dana uhapšena dvojica muškaraca.

Džošua Miler (32) u subotu je optužen za ubistvo i sprečavanje zakonite sahrane.

Džejmi Kuper (27) optužen je za sprečavanje zakonite sahrane.

Obojica su se juče pojavila pred Prekršajnim sudom u Medveju, koji im je odredio pritvor do nastavka postupka.