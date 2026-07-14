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Četrnaestogodišnja Eleonora iznenada je nestala iz stana svojih roditelja u Beču u utorak ujutru u 9 časova. Od tada, roditelji ne uspevaju da je kontaktiraju. Gubi joj se svaki trag.

Zbog bolesti, devojčici je potrebno da redovno uzima lekove. Međutim, nije ih ponela sa sobom.

Roditelji i policija mole za pomoć.

Roditelji su prijavili nestanak ćerke policiji, koja je odmah pokrenula veliku potragu.

Foto: Policija Austrije

OPIS DEVOJČICE:

- 14 godina

- visok oko 170 cm

- 55 kilograma

- smeđe oči

- duga smeđa kosa