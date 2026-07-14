Planeta
NESTALA ELEONORA (14)! Mora redovno da uzima lekove, a nema ih kod sebe - roditelji i policija mole za pomoć
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Četrnaestogodišnja Eleonora iznenada je nestala iz stana svojih roditelja u Beču u utorak ujutru u 9 časova. Od tada, roditelji ne uspevaju da je kontaktiraju. Gubi joj se svaki trag.
Zbog bolesti, devojčici je potrebno da redovno uzima lekove. Međutim, nije ih ponela sa sobom.
Roditelji i policija mole za pomoć.
Roditelji su prijavili nestanak ćerke policiji, koja je odmah pokrenula veliku potragu.
Foto: Policija Austrije
OPIS DEVOJČICE:
- 14 godina
- visok oko 170 cm
- 55 kilograma
- smeđe oči
- duga smeđa kosa
Policija sada moli javnost za pomoć u pronalaženju devojčice: "Svaku informaciju javite na broj 01-31310-24351 ili kontaktirajte bilo koju policijsku stanicu".
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