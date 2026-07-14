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Vest o drami na letu kompanije Ryanair iz Soluna za Memingen, u kojoj je državljanin Srbije Ljubiša Karović zamalo nastradao kada ga je snažna dekompresija povukla kroz razbijen prozor, šokirala je region. Njegova supruga Svetlana, koja ga je pet minuta nadljudskim naporima držala za noge dok su mu glava i ramena bili van trupa aviona, postala je simbol hrabrosti. Međutim, ovaj incident, koliko god delovao kao scenario za holivudski triler, nije usamljen u istoriji vazduhoplovstva. On je otvorio poglavlje o jednoj od najstrašnijih sila u avijaciji - eksplozivnoj dekompresiji.

Fizika iza ovih nesreća je nemilosrdna. Avioni lete na visinama gde je spoljašnji pritisak toliko nizak da ljudski organizam ne može da opstane. Da bi putnici mogli da dišu i funkcionišu, kabina se veštački puni vazduhom pod pritiskom. Onog trenutka kada prozor ili trup aviona popusti, taj unutrašnji vazduh pojuri napolje brzinom zvuka, noseći sa sobom sve što mu se nađe na putu. Kroz decenije, bilo je nekoliko slučajeva gde su piloti i putnici postali žrtve ove nevidljive, razorne sile.

Pilot koji je preživeo nemoguće

Jedna od najneverovatnijih priča u istoriji letenja desila se 10. juna 1990. godine na letu British Airways 5390. Tokom rutinskog leta iznad Engleske, na visini od oko 5.000 metara, vetrobransko staklo u kokpitu je izletelo jer je bilo pričvršćeno pogrešnim šrafovima. Kapetana Tima Lankastera vazdušni pritisak je momentalno izvukao kroz prozor. Njegovo telo je bilo zalepljeno za spoljašnjost aviona, dok su mu noge ostale zakačene za komande, onemogućavajući kopilotu da upravlja.

Stjuard Najdžel Ogden, koji je ušao u kokpit da ponudi kafu, reagovao je instinktivno - zgrabio je kapetana za noge i držao ga punih 20 minuta. Vetar od 600 km/h i temperatura od minus 17 stepeni Celzijusa šibali su kapetanovo telo. Kopilot je uspeo da prizemlji avion verujući da drži leš, jer je kapetanova glava neprestano udarala o trup. Međutim, čim su sleteli, Lankaster je otvorio oči. Preživeo je sa prelomima i promrzlinama, a ova priča ostala je upisana kao najveći trijumf ljudske izdržljivosti.

Kopilot u čeljustima vakuuma

Skoro tri decenije kasnije, 14. maja 2018. godine, sličan užas zadesio je let Sichuan Airlines 8633 iznad moćnih planina Tibeta. Na visini od 9.000 metara, desno vetrobransko staklo kokpita na Airbusu A319 iznenada je puklo. Kopilota je dekompresija povukla napolje. Polovina njegovog tela visila je iz kokpita u trenutku kada je temperatura bila ispod minus 40 stepeni.

Foto: Wan Bi / Zuma Press / Profimedia

Samo zahvaljujući činjenici da je bio čvrsto vezan sigurnosnim pojasom, kopilot nije potpuno izleteo u smrt. Kapetan Liu Čuanđian uspeo je da, boreći se sa ekstremnom bukom i nedostatkom kiseonika, spusti avion na bezbednu visinu i spase 119 putnika. Kopilot je izvučen nazad u kokpit sa povredom zgloba i ogrebotinama na licu, što je na toj visini bilo ravno čudu.

Tragične sudbine putnika

Dok su piloti na pomenutim letovima imali sreće jer su bili vezani u kokpitu, putnici u kabini često su izloženi većem riziku. Samo mesec dana pre kineske drame, 17. aprila 2018. godine, na letu Southwest Airlines 1380, došlo je do kvara na motoru čiji su delovi probili prozor u putničkom delu. Putnica Dženifer Riordan bila je delimično usisana kroz prozor do struka. Ostali putnici su je očajnički držali i uspeli da je uvuku nazad, ali je nesrećna žena preminula od teških povreda glave i vrata.

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Ovaj slučaj, baš kao i najnoviji incident sa našim državljaninom na letu Ryanair-a, podseća na stravičan incident iz 1973. godine (National Airlines let 27), kada je putnik takođe bio usisan kroz prozor nakon kvara na motoru iznad Novog Meksika. U tom slučaju, dekompresija je bila toliko snažna da njegovo telo nikada nije ostalo u kabini - locirano je na tlu tek godinu dana kasnije.

Lekcija iz 1988: Avion koji je postao kabriolet

Najekstremniji primer dekompresije desio se 28. aprila 1988. godine na letu Aloha Airlines 243. Zbog zamora materijala, celokupan krov prve klase aviona Boeing 737 prosto je odleteo usred leta na visini od 7.000 metara. Stjuardesa Klarabel Lansing, koja je u tom trenutku stajala u prolazu, bila je momentalno isisana iz aviona. Njen nestanak bio je stravičan podsetnik na to da na tim visinama vazduh postaje neprijatelj. Preostalih 89 putnika ostalo je na svojim mestima, gledajući u nebo, spaseni samo zato što su bili vezani pojasevima u svojim sedištima.

Ove nesreće, iako jezive, dovele su do revolucionarnih promena u konstrukciji prozora i trupa modernih letelica. Danas su prozori dizajnirani sa više slojeva i mogu da izdrže pritisak daleko veći od onog uobičajenog. Ipak, primer Ljubiše Karovića i herojski čin njegove supruge podsećaju nas da se u svetu tehnologije uvek mora računati na faktor nepredvidivosti.

Stručnjaci za bezbednost letenja nakon svakog ovakvog događaja ponavljaju istu, vitalnu lekciju: pojas mora biti vezan tokom celog leta. U trenucima kada prozor popusti, a vakuum pokuša da vas povuče u ambis, taj jedan komad tkanine oko vašeg struka je jedina stvar koja stoji između sigurnog sedišta i zastrašujuće praznine na 6.000 metara.