Ruske snage izvele su danas napade dronovima na minibus i putnički automobil u centru Hersona, pri čemu je povređeno više civila.

Prema navodima Ukrinforma, pozivajući se na Hersonsku regionalnu vojnu administraciju, minibus je pogođen oko 14.15 časova.

U prvom izveštaju navedeno je da su povređeni 54-godišnji muškarac i 72-godišnja žena. Oboje su zadobili povrede od eksplozije i potres mozga, dok je muškarac pretrpeo i gelerske povrede trupa, glave i ekstremiteta. Oboje su prevezeni u bolnicu.

Kasnije je saopšteno da je u napadu na minibus povređena i 59-godišnja žena. Ona je zadobila povrede od eksplozije, potres mozga i akutnu reakciju na stres, a ukazana joj je medicinska pomoć.

Oko 15 časova ruske snage su, prema navodima regionalne administracije, dronom napale i putnički automobil u centru Hersona.

Tom prilikom povređen je 52-godišnji muškarac, koji je zadobio više gelerskih povreda ruku, potres mozga, povrede izazvane eksplozijom i zatvorenu povredu glave. Hitna pomoć mu je ukazala pomoć na licu mesta.

Kako je ranije saopšteno, ruske snage su ujutru 14. jula granatirale Centralni i Korabeljni rejon Hersona, pri čemu su ranjena četiri civila, među kojima je i sedamnaestogodišnja devojka.