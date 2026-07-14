NEMILOSRDNI NAPAD RUSA, IMA MRTVIH CIVILA! Dron pogodio minibus u centru grada, usledio još jedan udar
Ruske snage izvele su danas napade dronovima na minibus i putnički automobil u centru Hersona, pri čemu je povređeno više civila.
Prema navodima Ukrinforma, pozivajući se na Hersonsku regionalnu vojnu administraciju, minibus je pogođen oko 14.15 časova.
U prvom izveštaju navedeno je da su povređeni mušlarac (54) i žena (72). Oboje su zadobili povrede od eksplozije i potres mozga, dok je muškarac pretrpeo i gelerske povrede trupa, glave i ekstremiteta. Oboje su prevezeni u bolnicu.
Kasnije je saopšteno da je u napadu na minibus povređena i žena (52). Ona je zadobila povrede od eksplozije, potres mozga i akutnu reakciju na stres, a ukazana joj je medicinska pomoć.
Dron pogodio i putnički automobil
Oko 15 časova ruske snage su, prema navodima regionalne administracije, dronom napale i putnički automobil u centru Hersona.
Tom prilikom povređen je 52-godišnji muškarac, koji je zadobio više gelerskih povreda ruku, potres mozga, povrede izazvane eksplozijom i zatvorenu povredu glave. Hitna pomoć mu je ukazala pomoć na licu mesta.
Kako je ranije saopšteno, ruske snage su ujutru 14. jula granatirale Centralni i Korabeljni rejon Hersona, pri čemu su ranjena četiri civila, među kojima je i sedamnaestogodišnja devojka.
(Kurir.rs/Ukrinform)
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CILJANI NAPAD NA EN VIDIKOMB! Policija potvrdila da brutalno ubistvo nije bilo slučajno, motiv i dalje misterija
Ruske snage izvele su danas napade dronovima na minibus i putnički automobil u centru Hersona, pri čemu je povređeno više civila.
Prema navodima Ukrinforma, pozivajući se na Hersonsku regionalnu vojnu administraciju, minibus je pogođen oko 14.15 časova.
U prvom izveštaju navedeno je da su povređeni 54-godišnji muškarac i 72-godišnja žena. Oboje su zadobili povrede od eksplozije i potres mozga, dok je muškarac pretrpeo i gelerske povrede trupa, glave i ekstremiteta. Oboje su prevezeni u bolnicu.
Kasnije je saopšteno da je u napadu na minibus povređena i 59-godišnja žena. Ona je zadobila povrede od eksplozije, potres mozga i akutnu reakciju na stres, a ukazana joj je medicinska pomoć.
Oko 15 časova ruske snage su, prema navodima regionalne administracije, dronom napale i putnički automobil u centru Hersona.
Tom prilikom povređen je 52-godišnji muškarac, koji je zadobio više gelerskih povreda ruku, potres mozga, povrede izazvane eksplozijom i zatvorenu povredu glave. Hitna pomoć mu je ukazala pomoć na licu mesta.
Kako je ranije saopšteno, ruske snage su ujutru 14. jula granatirale Centralni i Korabeljni rejon Hersona, pri čemu su ranjena četiri civila, među kojima je i sedamnaestogodišnja devojka.
Pronašao sam potvrde u više stranih medija:
- Reuters prenosi da je kuvajtska vojska saopštila da njeni sistemi protivvazdušne odbrane presreću neprijateljske rakete i dronove, uz napomenu da su eksplozije koje se čuju posledica dejstva PVO. Građanima je upućen poziv da prate uputstva nadležnih službi.
- Al Jazeera javlja da su se u Kuvajtu tri puta oglasile sirene za vazdušnu opasnost, istovremeno sa presretanjem neprijateljskih ciljeva, kao i da su se čule najmanje tri eksplozije.
- Xinhua, pozivajući se na kuvajtsku novinsku agenciju KUNA, navodi da su sirene za uzbunu aktivirane najmanje dva puta, dok je vojska saopštila da PVO odbija raketne i napade dronovima.
Ovo potvrđuje informacije iz tvoje vesti da su sirene aktivirane i da je kuvajtska PVO dejstvovala protiv raketnih i bespilotnih pretnji.
Tabloidni naslov:
NOVI NAPAD U HERSONU! Ruski dronovi pogodili minibus i automobil u centru grada, ima više povređenih civila
Podnaslov:
Tri osobe povređene u napadu na minibus
Ruske snage izvele su danas napade dronovima na minibus i putnički automobil u centru Hersona, pri čemu je povređeno više civila.
Prema navodima Ukrinforma, pozivajući se na Hersonsku regionalnu vojnu administraciju, minibus je pogođen oko 14.15 časova.
U prvom izveštaju navedeno je da su povređeni 54-godišnji muškarac i 72-godišnja žena. Oboje su zadobili povrede od eksplozije i potres mozga, dok je muškarac pretrpeo i gelerske povrede trupa, glave i ekstremiteta. Oboje su prevezeni u bolnicu.
Kasnije je saopšteno da je u napadu na minibus povređena i 59-godišnja žena. Ona je zadobila povrede od eksplozije, potres mozga i akutnu reakciju na stres, a ukazana joj je medicinska pomoć.
Dron pogodio i putnički automobil