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Ruske snage izvele su danas napade dronovima na minibus i putnički automobil u centru Hersona, pri čemu je povređeno više civila.

Prema navodima Ukrinforma, pozivajući se na Hersonsku regionalnu vojnu administraciju, minibus je pogođen oko 14.15 časova.

U prvom izveštaju navedeno je da su povređeni mušlarac (54) i žena (72). Oboje su zadobili povrede od eksplozije i potres mozga, dok je muškarac pretrpeo i gelerske povrede trupa, glave i ekstremiteta. Oboje su prevezeni u bolnicu.

Veliki ruski napad raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu Kijev Foto: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia, Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia, Evgen KOTENKO / AFP / Profimedia

Kasnije je saopšteno da je u napadu na minibus povređena i žena (52). Ona je zadobila povrede od eksplozije, potres mozga i akutnu reakciju na stres, a ukazana joj je medicinska pomoć.

Dron pogodio i putnički automobil

Oko 15 časova ruske snage su, prema navodima regionalne administracije, dronom napale i putnički automobil u centru Hersona.

Tom prilikom povređen je 52-godišnji muškarac, koji je zadobio više gelerskih povreda ruku, potres mozga, povrede izazvane eksplozijom i zatvorenu povredu glave. Hitna pomoć mu je ukazala pomoć na licu mesta.

Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

Kako je ranije saopšteno, ruske snage su ujutru 14. jula granatirale Centralni i Korabeljni rejon Hersona, pri čemu su ranjena četiri civila, među kojima je i sedamnaestogodišnja devojka.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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Daily Update: Russia Loses 1,120 Troops, 6 Tanks, and 46 Artillery Systems in One Day Russian forces lost 1,120 troops, six tanks, and 46 artillery systems over the past 24 hours as Ukraine recorded 244 combat clashes across the front. Russian forces lost another 1,120 troops, six tanks, and 46 artillery systems over the past 24 hours, Ukraine’s General Staff reported on July 14. Russia’s total estimated personnel losses since the start of the full-scale invasion on February 24, 2022, have now reached 1,420,690 troops killed or wounded. Ukraine also reported the destruction of one armored combat vehicle, two multiple launch rocket systems, two air defense systems, 11 ground robotic systems, 1,508 operational-tactical UAVs, three cruise missiles, 330 vehicles and fuel tankers, and four pieces of special equipment. Russia’s cumulative losses now include 12,131 tanks, 24,932 armored combat vehicles, 45,911 artillery systems, 1,931 multiple launch rocket systems, 1,491 air defense systems, 437 aircraft, 353 helicopters, 1,905 ground robotic systems, 407,201 operational-tactical UAVs, 4,899 cruise missiles, 33 ships and boats, two submarines, 119,862 vehicles and fuel tankers, and 4,416 pieces of special equipment. Ukraine’s General Staff recorded 244 combat engagements across the front over the past day, with Russian forces launching their highest number of assaults in the Pokrovsk direction. Earlier, reports emerged that Russia had lost the ability to sustain its former pace of military recruitment. As of early July, the contracting plan was less than 50% fulfilled, according to the service. Roughly 195,000 people had been signed to contracts against a planned figure of 204,500. Prevedi na srpski

Evo nekoliko tabloidnih varijanti:

  • RUSIJA PRETRPELA TEŽAK UDAR! Za samo 24 sata ostala bez 1.120 vojnika, tenkova i desetina artiljerijskih sistema
  • CRNI DAN ZA MOSKVU! Ukrajina tvrdi: Rusija izgubila više od 1.100 vojnika za jedan dan
  • ŽESTOKI GUBICI NA FRONTU! Rusija za 24 sata ostala bez 1.120 vojnika, šest tenkova i 46 artiljerijskih sistema
  • PAKAO NA BOJIŠTU! Ukrajina objavila nove brojke: Rusija izgubila više od hiljadu vojnika za samo jedan dan
  • NOVI UDAR NA RUSKU VOJSKU! Kijev tvrdi da je za 24 sata uništeno šest tenkova i 46 artiljerijskih sistema
  • BORBE NE JENJAVAJU! Ukrajina tvrdi da je Rusija u jednom danu izgubila 1.120 vojnika, najveći pritisak kod Pokrovska
  • KIJEV OBJAVIO NOVE BROJKE! Rusija za jedan dan ostala bez više od 1.100 vojnika, Pokrovsk i dalje gori

Pošto se radi o tvrdnjama ukrajinskog Generalštaba koje nije moguće nezavisno potvrditi, formulacije poput „Ukrajina tvrdi“ ili „Kijev objavio“ su urednički najbezbednije.

Ann Widdecombe’s brutal ‘murder’ WAS targeted attack, cops admit – but they’re STILL working out motive ANN Widdecombe’s alleged brutal murder was “targeted”, police say as they admit they still don’t understand the motivation behind the suspected attack. Counter terror cops said today they were working to figure out the “extent of the planning and preparation” behind the alleged killing – which has not been declared a terrorist incident. A suspect was arrested on Saturday evening in Rotherham, South Yorkshire, nearly 300 miles from the Devon home where the ex-Tory minister, 78, was found dead on Thursday. He was taken into custody on suspicion of murder and subsequently re-arrested on suspicion of commission, preparation or instigation of acts of terrorism, Counter Terrorism Policing South East (CTP) said. It was then confirmed that counter terror cops have taken over the investigation from Devon & Cornwall Police. A warrant for further detention for the suspect has been issued, meaning he can be held for a further seven days under the terrorism act. Speaking today, counter-terror cops said their murder investigation would run parallel to their investigation into the motivation and preparation of the alleged murder. Officers refused to comment on if they were looking into the preparation of an attack on anyone else but said that they would be looking into the potential of other Reform UK politicians being targeted. The force added that “it is clear that this was a targeted attack”, as the public was reminded that investigations of this type are complex and asked to think before sharing unverified information. It’s understood Ms Widdecombe’s domestic assistant found the politician and Strictly star at her isolated house in Haytor, Dartmoor, nearly 24 hours after it’s thought she died. She had allegedly been bludgeoned, sustaining a severe head wound, and detectives were thought to be working on the theory that she was murdered in a burglary gone wrong. The Reform UK spokeswoman, was allegedly killed in her Dartmoor home on July 8 at 12.30pm. The suspect “was not known” to the Prevent programme, Home Secretary Shabana Mahmood said. Ms Widdecombe had joined a Christian radio station between 11.54am and 12.10pm on the day she died, and defended Nigel Farage over a £5million gift which he says was for security. Ms Widdecombe was earlier interviewed on TalkTV via video link from her home, named Widdecombe’s Rest. She was then due to appear on Channel 5‘s Matt Allwight show at 1pm – but failed to respond to show producers. Ms Widdecombe did not respond to a Zoom link sent half an hour later at 12.48pm before a producer messaged at 12.55pm asking: “Hi Ann is everything ok?” During the show, Mr Allwright confirmed Ms Widdecombe had been due to appear but had stopped responding to messages. Fears were raised for Ms Widdecombe who was a regular on both the Jeremy Vine and Matt Allwright panel shows, and would typically respond to interview requests quickly. She was known to join the shows by Zoom from her home. However, the ex-MP failed to appear on the Matt Allwright show, having not picked up the phone or joined a virtual link. Studio staff reportedly made multiple further attempts to contact Ms Widdecombe over the coming hours, including that night and the following morning – but to no avail. Channel 5 said it passed all of the relevant information to police after news of Ms Widdecombe’s death broke. Channel 5’s Dan Walker later confirmed her agent was contacted and asked to go check on her. Her body was not found until 11.40am the next day, meaning there was a 24 hour gap in which the 78-year-old, who lived alone, could not be contacted. It comes as a man believed to be the prime suspect in the case was caught on CCTV getting into a red hatchback on the driveway of his Rotherham council house just before 8am last Wednesday (July 8) – hours before Ms Widdecombe is thought to have died. Cops had initially arrested another man on Friday on suspicion of murder at an address in Newton Abbot, 11 miles away from Ms Widdecombe’s house, but he has since been released with no further action. The 28-year-old suspect was then arrested on Saturday, with cops reportedly investigating whether the killing was politically motivated. It is understood that Russian and communist material was discovered on the alleged killer’s devices. Cops are now focused on establishing the suspect’s political views over fears they may have been the murder motive, according to reports. It followed the examination of electronic devices belonging to the suspect after he was taken into custody. Counter-terror cops yesterday took over the murder probe after “new information and evidence” came to light. Terror suspects can be held without charge for up to 14 days instead of the standard 24 hours for other criminal matters . Counter-terrorism officers from North East and South Yorkshire Police assisted with the arrest although there was no suggestion the incident is terrorism-related at the time. The suspect is described as a white British national. Devon and Cornwall Police, which is no longer leading the investigation, issued a statement today. The force’s Police and Crime Commissioner, Alison Hernandez, said: “As Police and Crime Commissioner, I have personally spoken to the Head of Counter Terrorism, Laurence Taylor, to thank him for the resources he offered early on, and to seek the reassurance that there has been a smooth handover of the investigation. “There’s been some commentary about the way Devon and Cornwall police have communicated during the early stages of this case but, as the Home Secretary said yesterday, it is not unusual that in a fast-paced investigation, more information comes to light that changes the nature or the character of what the police are dealing with. “Since the beginning of this investigation, I have been briefed by the Chief Constable regularly, and I am confident that Devon and Cornwall Police has provided a substantial and professional response to Ann Widdecombe’s death. “I am particularly grateful to members of the public, who have provided information and assisted officers in progressing the investigation.” Prevedi tekst i ubaci 4 podnaslova

Ako želiš da prvi deo naslova odmah istakne da je reč o ciljanom napadu, evo nekoliko varijanti:

  • CILJANI NAPAD NA EN VIDIKOMB! Policija otkrila šok detalj, motiv ubistva i dalje misterija
  • CILJALI SU EN VIDIKOMB! Policija potvrdila da brutalno ubistvo nije bilo slučajno, motiv još nepoznat
  • CILJANI NAPAD, MOTIV NEPOZNAT! Policija otkrila nove detalje brutalnog ubistva En Vidikomb
  • EN VIDIKOMB BILA JE META! Policija: Reč je o ciljanom napadu, motiv se još istražuje
  • POLICIJA POTVRDILA CILJANI NAPAD! En Vidikomb nije bila slučajna žrtva, motiv i dalje pod velom misterije
  • CILJANI NAPAD NA BIVŠU MINISTARKU! Policija još pokušava da otkrije zašto je En Vidikomb ubijena

Po tabloidnom obrascu, najefektniji je:

CILJANI NAPAD NA EN VIDIKOMB! Policija potvrdila da brutalno ubistvo nije bilo slučajno, motiv i dalje misterija

Opinion by Liubov Tsybulska, Andrii Sukharyna, za Kyiv Independent "If you put the Russian authorities in charge of a desert, a sand shortage would break out — and they'd have to import sand from abroad." That's one of the most upvoted comments we found this June, as we monitored thousands of Russian social media groups and communities. Difficult not to agree, we must say — because this June, Russia, of all countries, ran short on gasoline. Throughout the month, Ukraine actively struck Russian oil refineries, fuel depots, and other oil infrastructure facilities. This led to significant restrictions on gasoline sales, and even the Russian authorities, who traditionally prefer not to admit any problems, were forced to concede cautiously that the situation was difficult. Vladimir Putin acknowledged on June 28 that there were queues at gas stations and that the required grades of gasoline were not available everywhere, though he called the shortage "non-critical." At the same time, the queues at those stations that still had fuel could stretch for several kilometers. Another sign that the situation is clearly not simple: in addition to export restrictions on gasoline and diesel, Russia began shipping gasoline by sea from India. Meanwhile, farmers and industry analysts began discussing the threat of a disruption to the harvest campaign due to a diesel shortage. Jokes about the "gas station country" have lost all relevance. Similar to our previous analysis, this time we took a closer look at the most successful and high-profile strikes by Ukraine's Armed Forces in June 2026. Briefly, here they are. On June 3, the opening day of the St. Petersburg International Economic Forum, Ukrainian drones hit the St. Petersburg Oil Terminal and, according to the Unmanned Systems Forces and the Security Service of Ukraine, the corvette Boikiy in a dry dock in Kronstadt. Smoke billowed over the city while forum organizers reassured guests that nothing out of the ordinary had happened. That same night, drones attacked the Kstovo district near Nizhny Novgorod, home to Russia's fourth-largest oil refinery — that time, according to local authorities, without damage. On the night of June 24, the drones returned to Kstovo, this time more successfully, halting the refinery's operations with the strike. On June 13, strikes hit oil refining and pumping infrastructure in Volgograd Oblast. On June 16 and 18 — twice within three days — the Moscow Oil Refinery in Kapotnya, the largest fuel supplier for the capital and the surrounding oblast, came under attack: the plant halted refining, Moscow airports restricted flights, and repairs, by Reuters' estimate, will take at least half a year. On June 20, drones reached Tyumen — more than 2,000 kilometers (about 1242 miles) from Ukraine: the Russian authorities claimed the attack had been repelled, while Zelensky said that the refinery had been hit. The physical damage there, judging by open-source data, is limited, but the range itself is a result in its own right: Siberia now needs air-defense cover too, and that stretches Russian air defenses even thinner. And refineries were not the only targets: two days later, on June 22, according to the General Staff of Ukraine, long-range weapons struck a Voronezh plant making electronic components for Iskander and Kh-101 missiles. The full scale of the damage is unknown: Russia discloses neither its extent nor the pace of repairs. In late June, an independent energy consultant estimated the offline capacity at roughly one-third. On June 22, Carnegie wrote more cautiously: if the damaged refineries cannot restore production quickly, the loss of capacity could reach 28% compared with previous years. Not a collapse, but substantial. We will leave the detailed study of this question to OSINT analysts; instead, let's talk about something else — the mood and actions of the population. We tracked how these stories were covered and discussed on Russia's two largest social media platforms: Telegram and VKontakte. Our regular monitoring covers about 1,000 regional communities on Telegram and VKontakte combined — from Pskov to Khabarovsk. In these communities, Russians mostly discuss non-political and non-military topics: housing and communal services problems, quarrels with petty officials, and complaints about clinics. Against the usual backdrop of complaints about leaky pipes, local bureaucrats, and overbooked clinics, this time, 2,000 posts discussed the June strikes. The reaction split almost evenly, and both sides were angry: some demanded harsher retaliation, urging Russia to "ask Iran how to fight a war" and launch "180 missiles and a thousand Gerans at Kyiv," while others turned on their own authorities, complaining that "they fly around Rublyovka as always — scared, apparently," that "Vova is sitting in his bunker," and asking, "why do we even need such a president." What united both camps was disbelief that "this is even possible." As one woman from near Novgorod wrote, "If someone had told me before that the capital of a nuclear power would be getting hit, I wouldn't have believed it. The world has gone mad." The most widely covered event on the list was the strikes on Moscow. Russians in regional groups take little interest in what happens in neighboring regions. But when it comes to events in the capital, interest is noticeably higher. Some lament, some shrug, and some gloat that Muscovites will now get to feel the war themselves. This is especially widespread in the regions bordering Ukraine. To quote some of the commenters: "When Kursk gets hit, Muscovites are reluctant to write about us. Let them understand that things are not sweet for us either," and "Relatives in Moscow used to say: it's your war, not ours. Now let them get a taste of it." In addition, we examined nearly 7,000 posts about the fuel shortage. Even these figures alone show that gasoline problems affected Russians far more than the discussion of the Ukrainian strikes themselves. The most massive behavioral pattern of the month was fuel panic. In regional Telegram channels, the number of posts about fuel shortages grew from 50–100 per week in late May to more than 2,000 in the last week of June; on VKontakte, the dynamics are similar. But more important than the statistics is the geography: queues appeared not only in the regions that were attacked but also in places no drone had ever reached. Fuel was mostly still available there, but people started doubting it would be there tomorrow. The moment the Russian state repeats "everything is under control" like a mantra, people drive off to fill up their tanks just in case. It is also telling whom Russians blame for the queues. In the fuel discussions, Ukraine appears mostly as a statement of fact — "all this fuel frenzy started after the attack on the Moscow refinery" — while the anger looks for culprits at home. Some scold their neighbors for panicking: "Just stop buying up gas like fools, and prices won't rise! Remember the buckwheat." Others blame resellers: "Thanks to the wheeler-dealers who are stocking up like it's the last time in their lives." Still others blame the Russian authorities. "The country richest in oil — and it's going to buy from others. Shame on Putin's gang," reads the most upvoted comment. All these comments gathered hundreds (and sometimes thousands) of likes from other users. The neighbor with a jerrycan, the "profiteer," the governor, the government — Russians are looking for someone inside to blame. To sum up: panic buying happens in any country where a product disappears, and in itself, it is not a political stance. Restored capacity, stock redistribution, imports, and rationing may ease the shortage. Queues at gas stations do not mean the regime's collapse is near, however much we might wish it, and social media discussions are not a forecast of protest. But the Ukrainian strikes on Russia's oil refinery in June did change something. Trust in the authorities is declining not just in words but in deeds as well. Russians look for those responsible for the situation mostly within their own country and try to find more reliable information from anywhere but officials. And the Russian political regime increasingly faces a problem: despite its enormous propaganda resources, the population's behavior is shifting in a direction unpleasant for the authorities. The main reason is that Ukraine's Armed Forces are bringing more of the war into the Russians' lives. The very war that Russia unleashed against Ukraine four and a half years ago. Prevedi na srpski i napisi novi uvod da je ovo komentar za Kijev Independent, kol su autori i kratko sumiraj sta kaazu

Ruske snage izvele su danas napade dronovima na minibus i putnički automobil u centru Hersona, pri čemu je povređeno više civila.

Prema navodima Ukrinforma, pozivajući se na Hersonsku regionalnu vojnu administraciju, minibus je pogođen oko 14.15 časova.

U prvom izveštaju navedeno je da su povređeni 54-godišnji muškarac i 72-godišnja žena. Oboje su zadobili povrede od eksplozije i potres mozga, dok je muškarac pretrpeo i gelerske povrede trupa, glave i ekstremiteta. Oboje su prevezeni u bolnicu.

Kasnije je saopšteno da je u napadu na minibus povređena i 59-godišnja žena. Ona je zadobila povrede od eksplozije, potres mozga i akutnu reakciju na stres, a ukazana joj je medicinska pomoć.

Oko 15 časova ruske snage su, prema navodima regionalne administracije, dronom napale i putnički automobil u centru Hersona.

Tom prilikom povređen je 52-godišnji muškarac, koji je zadobio više gelerskih povreda ruku, potres mozga, povrede izazvane eksplozijom i zatvorenu povredu glave. Hitna pomoć mu je ukazala pomoć na licu mesta.

Kako je ranije saopšteno, ruske snage su ujutru 14. jula granatirale Centralni i Korabeljni rejon Hersona, pri čemu su ranjena četiri civila, među kojima je i sedamnaestogodišnja devojka.

Kuvajtska vojska saopštila je danas da sistemi protivvazdušne odbrane presreću neprijateljske napade raketama i bespilotnim letelicama i pozvala građane da se pridržavaju uputstava nadležnih službi. Dopisnik Al Džazire javlja i da su se u Kuvajtu oglasile sirene za vazdušnu opasnost istovremeno sa dejstvima vojske na presretanju raketnih napada. nadji strane medije

Pronašao sam potvrde u više stranih medija:

  • Reuters prenosi da je kuvajtska vojska saopštila da njeni sistemi protivvazdušne odbrane presreću neprijateljske rakete i dronove, uz napomenu da su eksplozije koje se čuju posledica dejstva PVO. Građanima je upućen poziv da prate uputstva nadležnih službi.
  • Al Jazeera javlja da su se u Kuvajtu tri puta oglasile sirene za vazdušnu opasnost, istovremeno sa presretanjem neprijateljskih ciljeva, kao i da su se čule najmanje tri eksplozije.
  • Xinhua, pozivajući se na kuvajtsku novinsku agenciju KUNA, navodi da su sirene za uzbunu aktivirane najmanje dva puta, dok je vojska saopštila da PVO odbija raketne i napade dronovima.

Ovo potvrđuje informacije iz tvoje vesti da su sirene aktivirane i da je kuvajtska PVO dejstvovala protiv raketnih i bespilotnih pretnji.

Ruske snage izvele su danas napade dronovima na minibus i putnički automobil u centru Hersona, pri čemu je povređeno više civila. Prema navodima Ukrinforma, pozivajući se na Hersonsku regionalnu vojnu administraciju, minibus je pogođen oko 14.15 časova. U prvom izveštaju navedeno je da su povređeni 54-godišnji muškarac i 72-godišnja žena. Oboje su zadobili povrede od eksplozije i potres mozga, dok je muškarac pretrpeo i gelerske povrede trupa, glave i ekstremiteta. Oboje su prevezeni u bolnicu. Kasnije je saopšteno da je u napadu na minibus povređena i 59-godišnja žena. Ona je zadobila povrede od eksplozije, potres mozga i akutnu reakciju na stres, a ukazana joj je medicinska pomoć. Oko 15 časova ruske snage su, prema navodima regionalne administracije, dronom napale i putnički automobil u centru Hersona. Tom prilikom povređen je 52-godišnji muškarac, koji je zadobio više gelerskih povreda ruku, potres mozga, povrede izazvane eksplozijom i zatvorenu povredu glave. Hitna pomoć mu je ukazala pomoć na licu mesta. Kako je ranije saopšteno, ruske snage su ujutru 14. jula granatirale Centralni i Korabeljni rejon Hersona, pri čemu su ranjena četiri civila, među kojima je i sedamnaestogodišnja devojka. Ubaci jedan podnaslov u tekst i daj tabloiidni naslov

Tabloidni naslov:

NOVI NAPAD U HERSONU! Ruski dronovi pogodili minibus i automobil u centru grada, ima više povređenih civila

Podnaslov:

Tri osobe povređene u napadu na minibus

Ruske snage izvele su danas napade dronovima na minibus i putnički automobil u centru Hersona, pri čemu je povređeno više civila.

Prema navodima Ukrinforma, pozivajući se na Hersonsku regionalnu vojnu administraciju, minibus je pogođen oko 14.15 časova.

U prvom izveštaju navedeno je da su povređeni 54-godišnji muškarac i 72-godišnja žena. Oboje su zadobili povrede od eksplozije i potres mozga, dok je muškarac pretrpeo i gelerske povrede trupa, glave i ekstremiteta. Oboje su prevezeni u bolnicu.

Kasnije je saopšteno da je u napadu na minibus povređena i 59-godišnja žena. Ona je zadobila povrede od eksplozije, potres mozga i akutnu reakciju na stres, a ukazana joj je medicinska pomoć.

Dron pogodio i putnički automobil