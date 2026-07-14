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Sloveniju je i danas zahvatilo snažno nevreme, svega nekoliko dana nakon što su jake oluje pogodile delove Štajerske. Ovoga puta najteže su pogođeni Koruška i ponovo severni delovi Štajerske, gde su zabeleženi jak grad i obilne padavine.

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Foto: Meteoinfo

Na više lokacija u Koruškoj padao je grad, a pojedine ledene kugle bile su prečnika i do pet centimetara. Obilna kiša izazvala je plavljenje pojedinih puteva, prenosi Dnevnik.si.

Grad veličine oraha i obilne padavine

Najviše kiše palo je na području Ravni na Koroškem i Slovenj Gradeca, odakle stižu fotografije grada veličine oraha. Na meteorološkoj stanici u Mežici između 16.10 i 17.20 časova izmereno je čak 47 milimetara padavina.

Meteorolozi navode da će se nestabilni vremenski sistem tokom večeri postepeno pomerati ka istoku i jugoistoku, uz očekivano slabljenje. Dežurni meteorolog slovenačke Agencije za zaštitu životne sredine (ARSO) Urban Žagar izjavio je da se najintenzivnije oluje očekuju pre svega u severnim delovima zemlje.

(Kurir.rs/Dnevnik.si)

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