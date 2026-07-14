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Žena sa nožem napravila haos na benzinskoj pumpi u Teksasu: Otmela kamion, zakucavala se u vozila, pa završila u pritvoru

Prava drama odigrala se u američkoj saveznoj državi Teksas, gde je 43-godišnja žena naoružana nožem izazvala niz incidenata koji su zabeleženi nadzornim kamerama.

Kako prenosi ABC13, Čanintorn Kuni iz Luizijane u subotu je napravila haos u okrugu Haris, koji obuhvata područje Hjustona.

Na snimku se vidi kako na benzinskoj pumpi u istočnom delu Hjustona velikim nožem udara u prozor parkiranog crnog automobila u kojem nije bilo nikoga.

Nakon toga prišla je belom kamionetu u kojem je sedeo vozač. Otvorila je vrata i, preteći mu nožem, pokušala da ga natera da izađe iz vozila.

1/6 Vidi galeriju Žena (43) iz Luizijane uhapšena je nakon što je uz pretnju nožem otela kamion, izazvala niz sudara i probila kapiju rafinerije u Teksasu. Sve su zabeležile nadzorne kamere. Foto: Printscreen/abc13

Usledila je dvadesetak sekundi duga borba, tokom koje je muškarac pokušavao da joj oduzme nož. Prema sudskim dokumentima u koje je imao uvid ABC13, žena je u jednom trenutku prislonila nož uz njegov vrat.

Otela kamion i krenula u divljanje

Na kraju je uspela da ga izvuče iz kamioneta, sela za volan i odmah krenula u divljanje.

Najpre je kamionetom udarila u crni automobil koji je prethodno oštećivala nožem. Zatim je krenula unazad, pa ponovo snažno udarila u isti automobil, ali i u pumpu za gorivo pored koje je bio parkiran.

Foto: Harris County Sheriff's Office

Kamere su zatim zabeležile kako izlazi na put, okreće vozilo i udara u još jedan automobil na benzinskoj stanici.

Posle toga odvezla se oko 21 kilometar do grada Bejtaun, gde je, prema navodima policije, udarila i u poštansko vozilo.

Poštar je izašao da proveri da li je dobro, ali je žena tada ponovo izvadila nož i počela da zamahuje ka njemu, pokušavajući da ga ubode.

Zaustavljena tek kod rafinerije

Njeno divljanje završeno je tek kada je stigla do obližnje rafinerije kompanije Ekson, gde je kamionetom probila jednu od kapija. Tamo ju je policija uhapsila.

Protiv nje su podignute optužnice za razbojništvo uz upotrebu smrtonosnog oružja i napad smrtonosnim oružjem. Trenutno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju, a naredno ročište zakazano je za četvrtak.

Na saslušanju održanom u ponedeljak izjavila je da je žrtva krađe identiteta, nakon što ju je sudija pitao da li joj je potreban advokat po službenoj dužnosti.

Ovo joj nije prvi ovakav incident

Ispostavilo se da joj ovo nije prvi ovakav incident.

Prema saopštenju kancelarije šerifa u njenoj matičnoj saveznoj državi Luizijani, Kuni je još 2020. godine uhapšena nakon što se posvađala sa jednom osobom, uzela vozilo i njime se zakucavala u više automobila i jednu kuću.

Tada je optužena za teško oštećenje tuđe imovine i nesavesnu vožnju.