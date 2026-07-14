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Nakon što je dadilja iz Nju Džerzija uhapšena zbog optužbi za polne zločine nad decom, pojavili su se novi, uznemirujući detalji - uključujući i to da je dečak koga je navodno napala bio toliko mlad da je nosio pelene, izveštava Njujork post.

Viktorija En Kranmer (25) navodno je snimila šokantni video napada na dečaka 6. maja u kupatilu svoje kuće u Litl Eg Harboru koristeći mobilni telefon koji joj je dala bivša cimerka, izvestio je Pač.

Snimak otkrio užas

Njena bivša cimerka, identifikovana u sudskim dokumentima kao „gospođa P“, otkrila je snimak na svom mobilnom telefonu kada je dadilja vratila uređaj nakon što je izbačena iz kuće. U izjavi pod zakletvom se navodi da snimak od 14 sekundi prikazuje En kako se smeje dok se neprimereno ponaša sa dečakom u kupatilu. Video je objavljen na njenom Snepčetu.

Prema policiji, En je identifikovana na osnovu svojih karakterističnih tetovaža, glasa i činjenice da je video snimljen u njenom kupatilu.

Gospođa P. je bila šokirana i sačuvala je video na svom telefonu, nakon čega joj je dadilja onemogućila pristup nalogu na društvenim mrežama. Dok su živeli zajedno, En je često čuvala ćerku gospođe P. i malog sina gospođe H.; ova druga je primetila da se njen sin čudno ponaša i da je postao oprezan prema kadi nakon što je proveo vreme sa En.

Prema dokumentima, majka je kasnije saznala da je dadilja okupala njenog sina.

Dete nosilo pelene

Iako su vlasti samo rekle da je dečak imao manje od 13 godina, sudski dokumenti ukazuju na to da je još uvek nosio pelene, objavio je ovaj izvor. Državne i lokalne vlasti su obaveštene o ozbiljnim optužbama, a detektivi policijske uprave Litl Eg Harbora su zaplenili telefon i dobili nalog za pretres 28. maja.

Pretragom su otkriveni dodatni snimci koji prikazuju dadilju i dečaka u kupatilu.

En je uhapšena prošlog utorka, a kasnije je privedena u zatvor okruga Oušn u Toms Riveru, Nju Džerzi.

Ona je optužena za ugrožavanje dobrobiti deteta, pravljenje materijala o zlostavljanju dece i posedovanje takvog materijala, saopštile su vlasti.