OTIŠLI DA IGRAJU FUDBAL, PA NESTALI BEZ TRAGA Braća blizanci (11) nađeni mrtvi na dnu reke, proglašena dvodnevna žalost! Evo šta se sumnja da se desilo!
Dva brata blizanca (11), koja su nestala, pronađena su mrtva nakon što su se udavila u reci u Španiji.
Njihov otac je podigao uzbunu kasno sinoć nakon što su jedanaestogodišnji dečaci napustili kuću da igraju fudbal – ali se tragično nikada nisu vratili. Policija je pokrenula potragu dronovima i specijalizovanim roniocima kako bi pronašla nestalu decu.
Nažalost, jednojajčani blizanci pronađeni su mrtvi u reci Ter danas popodne. Jedan je pronađen u 13 časova, a drugi sat vremena kasnije. Očekuje se da će obdukcije potvrditi da su deca umrla od utapanja.
Policija je pokrenula istragu o fatalnoj nesreći – i trenutno radi na teoriji da su braća zaronila u reku da se rashlade posle utakmice.
Lokalni izveštaji sugerišu da nijedan od dečaka nije znao da pliva.
Zvaničnici iz Manleua – gde su mladi živeli – proglasili su dvodnevnu žalost. U objavi na društvenim mrežama, veće je reklo: "Izražavamo naše najiskrenije saučešće zbog tragičnog gubitka dva dečaka u reci Ter."
Kurir.rs/Sun