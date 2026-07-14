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Američki predsednik Donald Tramp odustao je danas od ideje da uvede naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz Ormuski moreuz i saopštio da će umesto toga težiti sklapanju trgovinskih i investicionih sporazuma sa državama Persijskog zaliva.

Do promene plana došlo je samo dan nakon što je Tramp predložio uvođenje naknade od 20 odsto za zaštitu plovidbe kroz ovaj strateški važan pomorski prolaz.

„Na osnovu izuzetno produktivnih razgovora sa liderima Bliskog istoka, odlučio sam da naknadu od 20 odsto za nadoknadu troškova Sjedinjenih Američkih Država zamenim trgovinskim i investicionim sporazumima koje će različite zalivske države sklopiti sa Sjedinjenim Državama“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Nije izneo konkretne obaveze koje su zalivske države preuzele, ali je poručio da će „investicije biti ogromne, a istovremeno izuzetno korisne za njih i njihovu budućnost“.

Kako prenosi Rojters, ubrzo nakon što je Tramp u ponedeljak izneo predlog o naplati naknade, Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija saopštila je da se protivi uvođenju taksi za brodove koji prolaze međunarodnim pomorskim putevima, ali je dodala da će sačekati dodatne detalje o tom planu.

U objavi na Truth Social Tramp je takođe naveo da će Ormuskii moreuz ostati otvoren za sav brodski saobraćaj, osim za Iran.

„Stoga ćemo uvesti potpunu blokadu, ali samo za brodove koji dolaze iz iranskih luka ili idu ka njima, odnosno za brodove koji prevoze bilo kakav iranski teret“, poručio je američki predsednik.