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Irački premijer Ali el Zaidi izjavio je danas da će američke vojne snage napustiti Irak do 30. septembra, ocenivši da njegova poseta Vašingtonu predstavlja početak nove faze u odnosima dve zemlje, zasnovane na ekonomskoj saradnji, a ne na vojnim vezama.

"Tridesetog septembra američke snage će izaći iz Iraka, dok će američke kompanije ući u Irak", naveo je irački premijer.

Al Zaidi je to rekao tokom zajedničkog obraćanja sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Beloj kući, gde su se dvojica lidera sastala tokom prve zvanične posete iračkog premijera SAD od kada je u maju preuzeo dužnost.

"Ova poseta nije bila kao svaka druga poseta. Ona je, pre svega, najava ekonomskog partnerstva", rekao je Al Zaidi, preneo je CNN.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska napušta vojne baze u Siriji Foto: Mitib Huseyin / AFP / Profimedia, Izz Aldien Alqasem / AFP / Profimedia, Bakr ALKASEM / AFP / Profimedia

Govoreći o unutrašnjoj bezbednosti Iraka, Al Zaidi je ponovio opredeljenje svoje vlade da pravo na posedovanje oružja bude ograničeno na državu.

Iračka vojska je sposobna da zaštiti zemlju

Al Zaidi je dodao da su iračke bezbednosne snage sposobne da zaštite granice zemlje i očuvaju bezbednost.

U saopštenju koje je preneo portal Saberin njuz, Islamski otpor u Iraku, krovna organizacija koju čine oružane grupe povezane sa Iranom, osudio je odlazak iračke delegacije u SAD "u trenutku kada američko-cionistička ratna mašinerija nastavlja da vrši brutalne masakre i proliva krv hiljada vernika i nevinih ljudi u Iraku, Iranu, Libanu, Jemenu i Palestini".

1/12 Vidi galeriju Američka vojska Foto: ALLISON DINNER/EPA, LUIS TORRES/EFE, Michael Gonzalez/EPA

U saopštenju se takođe poziva na "oslobađanje iračke ekonomije od američke hegemonije" i navodi da "prisustvo američkih snaga na iračkoj teritoriji predstavlja okupaciju", prenela je Al Džazira.