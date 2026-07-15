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U sukobima između bezbednosnih snaga i pristalica zabranjene protestne grupe u delu Kašmira pod upravom Pakistana poginulo je devet osoba, saopštili su danas zvaničnici, dan uoči najavljenog marša te grupe protiv spornih izbornih pravila uoči regionalnih izbora koji će biti održani kasnije ovog meseca.

Nasilje je izbilo zbog spora oko 12 mesta rezervisanih u regionalnoj skupštini za izbeglice koje žive u drugim delovima Pakistana, što demonstranti smatraju sistemom koji umanjuje političku zastupljenost lokalnog stanovništva.

1/14 Vidi galeriju Napad u Pakistanu Foto: FAYYAZ AHMED/EPA, Arshad Butt/AP

Policija tvrdi da je uzvratila u samoodbrani

Komesar divizije Punč, Vahid Kan, rekao je da su demonstranti u sektoru Punč blokirali konvoj bezbednosnih snaga i napali državne službenike.

„Policija i pripadnici bezbednosnih snaga odgovorili su u samoodbrani“, rekao je Kan za Reuters.

Prema njegovim rečima, u Tararkhalu je poginulo šest demonstranata i jedan policajac, dok su u odvojenom sukobu u Ravalakotu život izgubili jedan demonstrant i jedan pripadnik bezbednosnih snaga.

Grupa Joint Action Committee (JAAC), koja je u junu zabranjena na osnovu zakona o borbi protiv terorizma, pozvala je na marš ka Ravalakotu u sredu.

Kan je rekao da su bezbednosne snage spremne da spreče učesnike protesta da uđu u grad.