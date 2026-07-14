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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je tokom telefonskog razgovora od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Izrael započne povlačenje svojih snaga iz Sirije, prenosi Aksios, pozivajući se na američke i izraelske zvaničnike.

Prema istim izvorima, Tramp je od Netanjahua zatražio da razmotri i povlačenje izraelskih trupa iz Libana.

"Oni vas tamo ne žele"

Jedan američki zvaničnik rekao je da je Tramp upozorio izraelskog premijera da prisustvo izraelske vojske na teritoriji Sirije doprinosi rastu tenzija i povećava rizik od nove eskalacije.

"Oni vas tamo ne žele. Trebalo bi da izvršite preraspoređivanje", rekao je Tramp Netanjahuu, prema navodima američkog zvaničnika, koji je dodao da se ista poruka odnosila i na Liban.

1/7 Vidi galeriju Predsednik SAD-a Donald Tramp i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Foto: Evan Vucci/AP, WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Razgovor dvojice lidera održan je tri meseca uoči parlamentarnih izbora u Izraelu, koji se smatraju ključnim za političku budućnost Benjamina Netanjahua.

Američki portal navodi da se zbog toga ne očekuje da će izraelski premijer uskoro preduzeti ozbiljnije korake ka povlačenju vojske iz područja pod izraelskom kontrolom u Siriji, niti da će pristati na dodatno povlačenje iz Libana, osim onoga na koje je Izrael već pristao.

Ipak, Trampovi zahtevi dodatno povećavaju pritisak na izraelskog lidera.

Vašington bez uspeha pokušavao da postigne dogovor

Kako navodi Aksios, pojedini visoki zvaničnici izraelske vlade zalažu se za trajnu kontrolu nad tim teritorijama, dok neki podržavaju i osnivanje jevrejskih naselja na područjima koja Izrael trenutno drži pod svojom kontrolom.

Telefonski razgovor Trampa i Netanjahua usledio je dan nakon sastanka američkog predsednika sa sirijskim predsednikom Ahmedom el Šarom, održanog na marginama samita NATO-a u Turskoj.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Administracija Donalda Trampa mesecima je pokušavala da postigne novi bezbednosni sporazum između Izraela i Sirije, ali je na kraju zaključila da Netanjahu nije spreman na ustupke koje je Vašington tražio.