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Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da su iranski balistički projektili pogodili američku vazdušnu bazu Azrak u Jordanu.

U saopštenju koje je prenela novinska agencija Fars, IRGC je naveo da je napad izveden na američku bazu na istoku Jordana, kao odgovor na američke vojne akcije protiv Irana.

Iranska Revolucionarna garda je ujedno pozvala građane Jordana da izvrše pritisak na vlasti i zatraže uklanjanje američkih vojnih baza iz svoje zemlje.