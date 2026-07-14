Slušaj vest

Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da su iranski balistički projektili pogodili američku vazdušnu bazu Azrak u Jordanu.

U saopštenju koje je prenela novinska agencija Fars, IRGC je naveo da je napad izveden na američku bazu na istoku Jordana, kao odgovor na američke vojne akcije protiv Irana.

Iranska Revolucionarna garda je ujedno pozvala građane Jordana da izvrše pritisak na vlasti i zatraže uklanjanje američkih vojnih baza iz svoje zemlje.

Za sada nije bilo zvanične potvrde iz Sjedinjenih Američkih Država niti iz Jordana o navodima da je baza pogođena, niti su objavljeni podaci o eventualnoj šteti ili žrtvama. Reuters navodi da su tvrdnje o napadu za sada zasnovane na saopštenju IRGC.

(Kurir.rs/Reuters)

Ne propustitePlanetaTRAMP PRITISNUO NETANJAHU Predsednik SAD ima jasan zahtev za Izrael: Zatržio hitno POVLAČENJE!
x EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
PlanetaTRAMP PROMENIO PLAN U POSLEDNJI ČAS! Odustao od naplate prolaza kroz Ormuski moreuz! Nema više takse od 20 odsto. evo šta sada želi
indi02 EPA Jim Lo Scalzo Pool.jpg
PolitikaAMERIKA UKAZALA POVERENJE SRBIJI! Branković: Iz ovog strateškog partnerstva može mnogo toga da izađe ako Vašington bude otvorenog sluha za naše argumente!
1234.jpg
Planeta"AMERIKA I EVROPA DA RADE ZAJEDNO SA SRBIJOM, IZOLOVANJEM SE GURA U RUKE RUSIJE I KINE" Kurir u Vašingtonu došao do specijalnog izveštaja "Heritidž fondacije"
Fondacija Heritidž Vašington (4) copy.jpg