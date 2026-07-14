U saopštenju koje je prenela novinska agencija Fars, IRGC je naveo da je napad izveden na američku bazu na istoku Jordana, kao odgovor na američke vojne akcije protiv Irana.
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POGOĐENA AMERIČKA BAZA! Iran tvrdi da je ispalio balističke projektile! Teheran objavio prve detalje (VIDEO)
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Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da su iranski balistički projektili pogodili američku vazdušnu bazu Azrak u Jordanu.
U saopštenju koje je prenela novinska agencija Fars, IRGC je naveo da je napad izveden na američku bazu na istoku Jordana, kao odgovor na američke vojne akcije protiv Irana.
Iranska Revolucionarna garda je ujedno pozvala građane Jordana da izvrše pritisak na vlasti i zatraže uklanjanje američkih vojnih baza iz svoje zemlje.
Za sada nije bilo zvanične potvrde iz Sjedinjenih Američkih Država niti iz Jordana o navodima da je baza pogođena, niti su objavljeni podaci o eventualnoj šteti ili žrtvama. Reuters navodi da su tvrdnje o napadu za sada zasnovane na saopštenju IRGC.
(Kurir.rs/Reuters)
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