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Veliki šumski požar izbio je u oblasti Latas na grčkom ostrvu Evija, gde je u toku opsežna akcija gašenja vatre koja se zbog jakog vetra brzo proširila i približila naseljenim područjima.

Grčke vlasti podigle su visok stepen pripravnosti, a stanovnicima ugroženih mesta upućena su hitna upozorenja da napuste svoje domove i upute se ka bezbednim lokacijama.

1/5 Vidi galeriju Požari u Grčkoj. Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA

Požar je izbio u šumskom području u blizini sela Latas oko podneva, nakon čega se plamen proširio ka području Profitis Ilijas. Nadležne službe aktivirale su sistem za hitno upozoravanje 112, kojim je stanovništvu naložena evakuacija u pravcu priobalnog grada Aliverija.

Velike vatrogasne snage na terenu

U gašenju požara učestvuje oko 80 vatrogasaca, specijalizovana jedinica za šumske požare, 24 vatrogasna vozila, šest protivpožarnih aviona i tri helikoptera. Lokalna samouprava obezbedila je i cisterne sa vodom kako bi pomogla ekipama na terenu. Požar je prvi put uočen zahvaljujući nadzornom dronu, koji i dalje šalje snimke u realnom vremenu i pomaže u koordinaciji akcije gašenja.

Foto: wideweb/Shutterstock