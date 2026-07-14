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Američka vojska pokrenula je u utorak (7. jula) novi talas napada na Iran i ukinula dozvolu koja je toj zemlji omogućavala prodaju nafte, nakon što su tri tankera pogođena projektilima u Ormuskom moreuzu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je u najnovijim napadima gađala više od 80 ciljeva širom Irana.

U međuvremenu, u iranskoj luci Bandar Abas izbio je veliki požar u lučkom području, nakon eksplozije izazvane vazdušnim udarima za koje su odgovornost preuzele Sjedinjene Američke Države.



Kako je propao prekid vatre između SAD i Irana

Prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je bio uspostavljen u aprilu i kasnije potvrđen memorandumom o razumevanju potpisanim 17. juna, počeo je da se raspada početkom jula nakon novih incidenata u Ormuskom moreuzu.

Sporazum je predviđao obustavu borbi, ponovno otvaranje moreuza i nastavak pregovora između dve zemlje.

Nova eskalacija usledila je 7. jula, kada su tri komercijalna tankera iz Katara i Saudijske Arabije pogođena projektilima u Ormuskom moreuzu.

Vašington je za napade optužio Iran i kao odgovor pokrenuo novi talas vazdušnih udara na iranske ciljeve, uz istovremeno ukidanje dozvole koja je Teheranu omogućavala izvoz nafte. Iran je odbacio optužbe i uzvratio raketnim napadima na američke vojne objekte u regionu.

Američki predsednik Donald Tramp potom je saopštio da je prekid vatre "završen", iako je naveo da će Vašington nastaviti razgovore sa Teheranom ukoliko za to bude postojala spremnost. U pismu Kongresu administracija je navela da su borbena dejstva zvanično nastavljena 7. jula zbog, kako tvrdi Vašington, iranskog kršenja sporazuma napadima na brodove u Ormuskom moreuzu.

(Kurir.rs/Aleksandar Vulić)

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