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Sjedinjene Američke Države uvele su u petak novu rundu sankcija povezanih sa Iranom, usmerenu protiv ključnog finansijera novog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Mojdžabe Hamneija, kao i još 13 pojedinaca i pravnih lica.

Ministarstvo finansija SAD navelo je da su sankcije uvedene nakon što je Teheran obnovio napade na naftne tankere u Ormuskom moreuzu.

Na meti sankcija našao se Ali Ansari, iranski bankar i biznismen sa sedištem u Dubaiju, koji je ranije bio pod sankcijama Velike Britanije zbog finansijske podrške Korpusu čuvara Islamske revolucije (IRGC) i drugim iranskim subjektima.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Mreža kompanija i milijarde dolara

Američko Ministarstvo finansija tvrdi da je Ansari preusmeravao javna sredstva u široku mrežu nekretnina i komercijalnih ulaganja u inostranstvu kako bi obogatio sebe, iransku političku elitu i IRGC.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) istovremeno je uvela sankcije protiv tri iranske menjačnice i više stranih paravan-kompanija za koje tvrdi da su godišnje prebacivale milijarde dolara u ime sankcionisanih iranskih banaka, koristeći mrežu fiktivnih kompanija kako bi prikrile nezakonite finansijske aktivnosti.

"Sjedinjene Američke Države preduzimaju odlučne korake kako bi presekle finansijske tokove koji održavaju iransku vladajuću elitu. Targetiranjem ovih mreža direktno narušavamo sposobnost režima da pristupi stranoj valuti i obavlja međunarodne finansijske transakcije", izjavio je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Ministarstvo finansija navodi da je Ansari bio vlasnik i direktor banke Ayandeh Bank, koja je bila pod američkim sankcijama, a koju su iranske vlasti zatvorile sredinom oktobra 2025. godine.

Prema navodima Vašingtona, Ansari je preko brojnih paravan-kompanija i bankovnih računa u različitim državama stekao imovinu vrednu više miliona dolara preko holding kompanije Smart Global Limited sa sedištem u Sent Kitsu i Nevisu. Ta kompanija je od 2011. ulagla u nekretnine i poslovne objekte širom Evrope, Zaliva i drugih regiona.

Optužbe za finansiranje Hamneijeve porodice

Američko Ministarstvo finansija tvrdi da su, iako se imovina formalno vodi na Ansarijevo ime, njeni krajnji korisnici ajatolah Modžtaba Hamnei, članovi njegove porodice i drugi pripadnici iranske elite i IRGC-a.

"Iako se vode na Ansarijevo ime, mnogi od ovih finansijskih interesa zapravo služe finansijskoj koristi Mojtabe Hamneija, njegove porodice i drugih pripadnika iranske elite i IRGC-a, koji su ga štitili od odgovornosti uprkos očiglednoj korupciji i velikoj šteti nanetoj iranskoj ekonomiji i narodu", navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

1/8 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Printkskin, Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Altaf Qadri, AP Vahid Salemi, Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

OFAC je sankcionisao i više iranskih državljana povezanih sa pomenutim menjačnicama, kao i kompaniju CDM Trading Limited iz Hongkonga i firmu Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koje tvrdi da su učestvovale u finansijskim transakcijama u korist sankcionisanih subjekata.

Iran: "Može postojati samo uzajamno poštovanje sporazuma"

Na nove američke mere reagovao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je poručio da se sporazumi mogu održati samo ako ih obe strane poštuju.

"Realnost je da može postojati samo uzajamno poštovanje obaveza", napisao je Arakči na društvenoj mreži X, dodajući da je Iran "do sada održao svoju reč".

Teheran je ranije saopštio da je spreman za "potpunu odbranu" ukoliko Vašington prekrši memorandum o razumevanju postignut prošlog meseca. Glavni iranski pregovarač Mohamed Baker Kalibaf poručio je na Telegramu da se rat neće završiti predajom Irana.

Stručnjak za bezbednost Bret Erikson iz kompanije Obsidian Risk Advisors ocenio je da nove sankcije predstavljaju jasnu poruku Teheranu.

"Vašington više ne pokušava da spase postojeći okvir. Sada se priprema da ga u potpunosti zameni", rekao je Erikson.